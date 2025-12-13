السبت 2025-12-13 10:24 م

دعوات أممية لتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

السبت، 13-12-2025 08:24 م

الوكيل الإخباري- قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن أكثر من 140 ألف شخص تضرروا من الأمطار التي غمرت أكثر من 200 موقع للنزوح في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، ورفع الحظر عن عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

من جانبه، شدد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في فلسطين، جوناثان كريكس، على الحاجة الملحّة لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، داعيًا إلى تكثيف إدخال الملابس والخيام وحشد الدعم الدولي لمواجهة التداعيات الإنسانية المتفاقمة وذلك في أعقاب استشهاد 14 شخصًا، من بينهم 6 أطفال، بسبب شدة البرد، إلى جانب انهيار أكثر من 15 منزلًا في مناطق متفرقة من مدينة غزة بسبب الأمطار.

 
 


