دعوات أممية لتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الوكيل الإخباري- قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن أكثر من 140 ألف شخص تضرروا من الأمطار التي غمرت أكثر من 200 موقع للنزوح في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، ورفع الحظر عن عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

