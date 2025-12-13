دعوات أممية لتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

من جانبه، شدد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في فلسطين، جوناثان كريكس، على الحاجة الملحّة لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، داعيًا إلى تكثيف إدخال الملابس والخيام وحشد الدعم الدولي لمواجهة التداعيات الإنسانية المتفاقمة وذلك في أعقاب استشهاد 14 شخصًا، من بينهم 6 أطفال، بسبب شدة البرد، إلى جانب انهيار أكثر من 15 منزلًا في مناطق متفرقة من مدينة غزة بسبب الأمطار.
