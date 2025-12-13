السبت 2025-12-13 07:12 م

4 شهداء جراء قصف الاحتلال غرب مدينة غزة

ت
أرشيفية
السبت، 13-12-2025 05:52 م

الوكيل الإخباري- استشهد أربعة فلسطينيين، عصر اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة قرب مفترق النابلسي، جنوب غربي مدينة غزة.

اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت السيارة بشكل مباشر أثناء مرورها عند مفترق النابلسي، ما أسفر عن استشهاد أربعة وإصابة آخرين بجراح.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

شؤون برلمانية المصري: الهجوم على الأونروا محاولة لطمس حقوق اللاجئين وفرض أمر واقع بالقوة.

ت

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الاحتلال على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية

ة

أخبار محلية الأمن: وفاة جديدة لشاب بمدفأة "الشموسة".. والتحفظ على 5 آلاف مدفأة لفحصها

ة

أخبار محلية تنظيم منتدى الرياضيين الأردنيين بدعم من اللجنة الأولمبية

ت

فلسطين 4 شهداء جراء قصف الاحتلال غرب مدينة غزة

ا

أخبار محلية "أوقاف عجلون" تعقد امتحان مستويات تلاوة القرآن الكريم

ت

أخبار محلية دورة متخصصة بمجال الصحة النفسية في الطفيلة

ت

أخبار محلية بلدية السلط تعلن عن مشروع لإنشاء مواقف سيارات طابقية وسط المدينة



 






الأكثر مشاهدة