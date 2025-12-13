4 شهداء جراء قصف الاحتلال غرب مدينة غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت السيارة بشكل مباشر أثناء مرورها عند مفترق النابلسي، ما أسفر عن استشهاد أربعة وإصابة آخرين بجراح.
