386 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في غزة

وأضافت الوزارة، اليوم السبت، في تقريرها الإحصائي أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي، بلغ إجمالي الشهداء 386، والإصابات 1018.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 70654 شهيدًا و171095 جريحًا.
