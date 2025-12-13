386 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في غزة

02:37 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية ثلاثة شهداء و16 جريحًا. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة، اليوم السبت، في تقريرها الإحصائي أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي، بلغ إجمالي الشهداء 386، والإصابات 1018.



وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 70654 شهيدًا و171095 جريحًا.

