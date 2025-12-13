المعجزة التي يحتاجها يزن النعيمات للمشاركة بكأس العالم

الوكيل الإخباري- "حينما يتعلق الأمر بالأحلام فلا بد للمعجزات أن تحضر".. هذا الشعار الذي يجب على نجم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات رفعه قبيل بدء رحلة تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة النشامى والعراق في بطولة كأس العرب.

وكانت أظهرت الفحوصات الطبية والصور الشعاعية التي خضع لها اللاعب يزن النعيمات تعرضه لقطع بالرباط الصليبي الأمامي، وفقا للاتحاد الأردني لكرة القدم وهو ما يعني غياب اللاعب عن الملاعب لفترة قد تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر حسب استجابة اللاعب للعلاج والتزامه بالخطة العلاجية.





النعيمات الذي كان له دور بارز في قيادة النشامى نحو كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه مطالب اليوم بأن يشحذ هممه وأن يستعيد قوته وصلابته ليقهر الإصابة قبل بدء كأس العالم في حزيران 2026، حتى لو كان زمن المعجزات قد انتهى لكن التحدي والإصرار والهمة الكبيرة قد تصنع معجزة جديدة للحاق بصفوف المنتخب وتحقيق حلم المشاركة في البطولة الكروية الأغلى في العالم.

الحديث في الشارع الرياضي لا يدور فقط حول مدة الغياب، بل عن "المعجزة" التي سيحتاجها النعيمات ليعود سريعا إلى الملاعب، ويستعيد جاهزيته البدنية والفنية الكاملة، في سباق قاسٍ بين التعافي ومتطلبات المنافسة على أعلى مستوى.



كما يدرك الجهاز الفني أن عودة يزن ليست مجرد شفاء من إصابة، بل رحلة نفسية وبدنية معقدة، تتطلب إرادة استثنائية، ودعما طبيا مكثفا، وإيمانا بقدرة اللاعب على تحدي الظروف الصعبة كما فعل في محطات سابقة.

نعم زمن المعجزات قد ولّى لكن يزن النعيمات مطالب بأن يصنع معجزته بيده، عبر الإصرار والعمل والصبر، ليحوّل الإصابة من عائق إلى دافع، ويثبت أن العودة ليست صدفة بل استحقاق ينتزع بالإرادة، وأن النجوم الحقيقيين يُعرفون في أصعب لحظاتهم.