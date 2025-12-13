زين كاش تُطلق حملة استقبال العام 2026 للفوز بـ 2026 دينار

10:26 ص

الوكيل الإخباري- تزامنًا مع اقتراب حلول العام الجديد 2026؛ أطلقت شركة زين كاش حملتها الترويجية الخاصة لاستقبال العام الجديد، والتي تُتيح لمستخدمي بطاقات "زين كاش ماستركارد" فرصة الدخول في السحب للفوز بجائزة نقدية بقيمة 2026 دينار أردني لثلاثة فائزين.





وتندرج هذه الحملة في إطار التزام شركة زين كاش بتعزيز ثقة زبائنها وحرصها على تقدير تفاعلهم وتشجيعهم على تبنّي الخدمات المالية الرقمية التي تتسم بالأمان والموثوقية، وتسهم في تسهيل حياتهم اليومية وتوفير الوقت والجهد، كما تعكس الحملة حِرص شركة زين كاش على تعزيز الوعي بالشمول المالي وتشجيع كافة أفراد المجتمع على استخدام الخدمات المالية الرقمية لتعزيز النمو المستدام ودعم التحول الرقمي في المملكة.



وسيتمكّن زبائن "زين كاش" من المشاركة في الحملة – التي تستمر حتى منتصف شهر كانون الثاني 2026 – بمجرد استخدام بطاقات زين كاش ماستركارد الخاصة بهم والمرتبطة بمحافظهم لإجراء عمليات الشراء محليًا أو دوليًا، أو من خلال استخدامها في عمليات الشراء عبر الإنترنت، وبحد أدنى لإجمالي الإنفاق 750 دينارًا أردنيًا خلال فترة الحملة، فيما سيتم اختيار ثلاثة فائزين في السحب الذي سيُجرى تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة.

