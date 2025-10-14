منصة زين تنظّم النسخة المحلية من مسابقة وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وتكرّم الفرق الفائزة

الوكيل الإخباري- نظّمت منصّة زين للإبداع (ZINC) النسخة المحليّة الخامسة من مسابقة NASA Space Apps Challenge – Amman- أكبر هاكاثون عالمي سنوي تنظّمه وكالة الفضاء الأمريكية (NASA)- ، ضمن رعايتها كشريك استراتيجي للمسابقة، حيث شارك فيها 249 شاباً وشابة من المبدعين والمطورين وطلاب الجامعات من محافظات عمّان وإربد والعقبة.

وأُقيمت فعاليات المسابقة في “The ARC” بمجمّع الملك الحسين للأعمال، حيث جمعت نخبة من الشباب الموهوبين في مجالات التكنولوجيا والبرمجة والإبداع لتطوير حلول مبتكرة باستخدام بيانات NASA المفتوحة، حول مواضيع متعددة شملت تغيّر المناخ، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، واستكشاف الفضاء، كما تضمّنت المسابقة ورش عمل وجلسات توجيهية وعروضاً تقديمية ساهمت في إثراء تجربة المشاركين وتعزيز مهاراتهم التقنية والإبداعية.



وقدّمت منصّة زين للإبداع (ZINC)جوائز نقدية للفرق الفائزة، حيث كانت قد قدّمت للفريق الحائز على المركز الأول جائزة نقدية قيمتها 500 دينار، وقدّمت للفريق الحائز على المركز الثاني جائزة نقدية قيمتها 300 دينار، فيما قدّمت للفريق الفائز بالمركز الثالث جائزة نقدية بلغت 200 دينار، حيث ستمثّل الفرق الفائزة الأردن في المرحلة العالمية من المسابقة، للتنافس مع فرق من مختلف دول العالم لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة.