نصائح هامة لجميع أصحاب المركبات قبل دخول موسم الأمطار

وأكد أبو رحمه لـ"الوكيل الإخباري" أهمية التأكد من سلامة الإطارات قبل دخول فصل الشتاء، مبيناً أن التشييك على الإطارات يسهم في تثبيت المركبة بشكل أفضل على الطرق المبللة، ويقلل من احتمالية الانزلاق، ويحافظ على فعالية الكبح أثناء القيادة.
وأشار إلى ضرورة فحص المسّاحات والإنارة والبواجي والبطارية (12 فولت)، كون هذه الأجزاء من أكثر ما يكشف عن العيوب أثناء عملية تشغيل المركبة، موضحاً أن ضعف البطارية أو خلل البواجي يؤدي غالباً إلى صعوبة التشغيل في الأجواء الباردة.
كما شدد أبو رحمه على أهمية صيانة روديتر الماء وروديتر الدفاية، والتأكد من وجود ثيرموس الحرارة داخل الروديتر لضمان تنظيم درجة حرارة المحرك، داعياً إلى استخدام مادة "آنتي فريز" داخل الروديتر بدلاً من الماء المصبوغ، بنسبة تركيز تفوق 50%.
وبيّن أن مادة "الآنتي فريز" تُستخدم في الصيف والشتاء على حد سواء، إذ تساهم في منع تجمد المياه داخل دورة التبريد، وحماية المحرك والروديتر من الصدأ، والحفاظ على كفاءة التدفئة داخل المركبة.
كما أوصى بضرورة فحص دفاية الزجاج الأمامي الداخلية والتأكد من سلامتها، مشيراً إلى أن الدفاية الأمامية تساعد في إزالة الضباب المتكوّن على الزجاج أثناء الأجواء الباردة، وتحسين الرؤية للسائق، ما يعزز من السلامة المرورية.
-
أخبار متعلقة
-
الجهات الأمنية تحيل شخصًا إلى الجرائم الإلكترونية بعد نشره فيديو ادعى فيه تعرضه للظلم بمخالفات سير
-
نقيب الصاغة يحذر الأردنيين من الذهب الصيني
-
التربية: قرار تعديل دوام المدارس لا يشمل الخاصة
-
٤٨ ألف عقد عمل إلكتروني موحد للعاملين في التعليم الخاص
-
2036 شقة و1454 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني
-
خبير بحري: انخفاض متوقع في أسعار السلع بالأردن بعد وقف الحرب في غزة
-
الأرصاد توضح حول منخفض جوي ماطر خلال الأسبوع القادم
-
بعد رحيل اطفاله الـ 3 ..الأب المكلوم يروي لـ "الوكيل" تفاصيل الفاجعة - فيديو