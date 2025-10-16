الخميس 2025-10-16 08:41 م
 

نصائح هامة لجميع أصحاب المركبات قبل دخول موسم الأمطار
 
الخميس، 16-10-2025 07:30 م
الوكيل الإخباري- دعا نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمه جميع مالكي المركبات إلى ضرورة إجراء الفحوصات الدورية استعداداً لفصل الشتاء، لتجنب الأعطال والمشاكل المفاجئة التي قد تعرّض السائقين للخطر أثناء القيادة في الأجواء الباردة والممطرة.اضافة اعلان


 وأكد أبو رحمه لـ"الوكيل الإخباري" أهمية التأكد من سلامة الإطارات قبل دخول فصل الشتاء، مبيناً أن التشييك على الإطارات يسهم في تثبيت المركبة بشكل أفضل على الطرق المبللة، ويقلل من احتمالية الانزلاق، ويحافظ على فعالية الكبح أثناء القيادة.

 وأشار إلى ضرورة فحص المسّاحات والإنارة والبواجي والبطارية (12 فولت)، كون هذه الأجزاء من أكثر ما يكشف عن العيوب أثناء عملية تشغيل المركبة، موضحاً أن ضعف البطارية أو خلل البواجي يؤدي غالباً إلى صعوبة التشغيل في الأجواء الباردة.

 كما شدد أبو رحمه على أهمية صيانة روديتر الماء وروديتر الدفاية، والتأكد من وجود ثيرموس الحرارة داخل الروديتر لضمان تنظيم درجة حرارة المحرك، داعياً إلى استخدام مادة "آنتي فريز" داخل الروديتر بدلاً من الماء المصبوغ، بنسبة تركيز تفوق 50%. 

وبيّن أن مادة "الآنتي فريز" تُستخدم في الصيف والشتاء على حد سواء، إذ تساهم في منع تجمد المياه داخل دورة التبريد، وحماية المحرك والروديتر من الصدأ، والحفاظ على كفاءة التدفئة داخل المركبة.

كما أوصى بضرورة فحص دفاية الزجاج الأمامي الداخلية والتأكد من سلامتها، مشيراً إلى أن الدفاية الأمامية تساعد في إزالة الضباب المتكوّن على الزجاج أثناء الأجواء الباردة، وتحسين الرؤية للسائق، ما يعزز من السلامة المرورية.
 
 
