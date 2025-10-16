استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة

10:43 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750232 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية اليوم الخميس، في عدد من مدن الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، باحات المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته.



وأوضحت دائرة الأوقاف، أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال.



كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وضيقت على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد.



وفي مدينة نابلس، أصيب ثمانية فلسطينيين بينهم أربعة أطفال برصاص قوات الاحتلال، عقب اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ومحاصرتها منزلا، حيث اعتقلت شابًا واحتجزت عددًا من المواطنين الفلسطينيين.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن سبعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، خمسة منهم في الأطراف السفلية، وإصابة في منطقة الكتف وأخرى في الخاصرة، بالإضافة إلى إصابة طفل بشظايا الرصاص، وجرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 25 فلسطينيًا، بينهم أسرى محررون وطلاب جامعات، من مناطق شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.



وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله والبيرة وقلقيلية ونابلس وجنين واعتقلت خمسة عشر فلسطينًا بزعم أنهم مطلوبون.



إلى ذلك، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منزلًا في قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، في بيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت منزلا قيد الإنشاء مكونا من طابقين في المنطقة الجنوبية من القرية، بحجة البناء دون ترخيص، يعود للمواطن الفلسطيني موسى وجيه أبو عليا.



كما أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أمرين عسكريين يقضيان بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي قريتي عزون وجيوس شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية، لصالح التوسع الاستيطاني.



وأفاد مجلس قروي عزون في بيان بأن "القرار يقضي بالاستيلاء على 3 دونمات و712 مترًا من أراضي بلدة عزون، لشق طريق استيطاني يربط مستوطنة "ألفيه منشيه" بشارع قلقيلية – نابلس".



إلى ذلك، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا للاستيلاء على نحو 21 دونمًا من أراضي بلدتي عزون وجيوس، بهدف إقامة ما يسمى بـ"جدار أمني" حول مستوطنة "تسوفيم".



وتتصاعد عمليات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لصالح التمدد والتوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الزراعية؛ مما يحرم العائلات من الوصول لأراضيهم ومصدر رزقهم، ولا سيما في موسم الزيتون الذي يتزامن مع اعتداءات متصاعدة للمستوطنين وقوات الاحتلال.

