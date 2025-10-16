القوات المسلحة تتسلم مساعدات طبية من جمهورية التشيك لصالح المرضى في غزة

الوكيل الإخباري- تسلمت القوات المسلحة الأردنية، ممثلة بمديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الخميس، مساعدات طبية مقدمة من جمهورية التشيك، اشتملت على علاجات ومستلزمات طبية لصالح المرضى في قطاع غزة، بحضور المساعد لشؤون مدينة الحسين الطبية، والسفيرة التشيكية في عمّان أندريا كوتشيروفا، ليصار إلى إرسالها للمستشفيات الميدانية الأردنية العاملة في القطاع.

وقال المساعد لشؤون مدينة الحسين الطبية: "إن استلام شحنة كبيرة من المواد الطبية والإغاثية اليوم يأتي تجسيدًا للعلاقات المتينة والتعاون المستمر بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية التشيك الصديقة، وإن هذه المساعدات ستُرسل إلى المستشفيات الميدانية الأردنية في قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء هناك نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية"، مؤكدًا أن الخدمات الطبية الملكية ماضية في أداء واجبها الإنساني وتقديم الدعم الطبي اللازم للأشقاء في القطاع.



من جانبها، أكدت السفيرة التشيكية في عمّان أندريا كوتشيروفا، أن هذا التبرع يعبر عن تضامن الشعب التشيكي ووقوفه إلى جانب أهالي قطاع غزة، مشيدةً في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية، ودورها البارز في تقديم الخدمات الطبية المتميزة عبر المستشفيات الميدانية العاملة في القطاع.