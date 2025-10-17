وحضر اللقاء مدير أوقاف معان باسم الخشمان، ومديرة الشؤون النسائية الدكتورة لميس الهزيم، ورئيس قسم مكافحة التطرف وعواقبه الدكتور سلطان القرالة، ورئيسة قسم الوعظ والإرشاد في مديرية الشؤون النسائية بنان الوحشة، إلى جانب عدد من الواعظات.
وتناول المتحدثون خلال اللقاء، موضوع العمل التطوعي وأثره في المجتمع، وسبل نشر أهميته وتعزيز ثقافته بين الأفراد، وربطه بقيم الخير والعطاء والتكافل الاجتماعي وخدمة الوطن، مؤكدين أهمية دور الواعظات في ترسيخ هذه القيم، وتعزيز المنهج الوسطي المعتدل، ونشر ثقافة التسامح في المجتمع.
وفي ختام اللقاء، عُقدت جلسة حوارية بين الواعظات المشاركات ومديرية الشؤون النسائية، جرى خلالها تبادل الآراء وطرح المقترحات لتطوير العمل الوعظي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.
-
أخبار متعلقة
-
عقوبات تصل إلى الفصل النهائي بانتظار المشاركين في مشاجرة الأردنية
-
القوات المسلحة تتسلم مساعدات طبية من جمهورية التشيك لصالح المرضى في غزة
-
أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات
-
انطلاق فعاليات الموسم الثقافي لتطوير مهارات الواعظات في معان
-
رئيسة الصليب الأحمر: نقدر دعم الأردن لعملنا بالشرق الأوسط وخارج المنطقة
-
أكبر خمسة هموم بالنسبة للمواطن الأردني في عام 2025
-
هام للأردنيين.. القطاعات والشرائح التي ستحصل على دعم الكهرباء
-
بلدية إربد توضح حول إزالة خلطة إسفلتية قام بتعبيدها مواطن