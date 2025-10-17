الجمعة 2025-10-17 01:29 ص
 

انطلاق فعاليات الموسم الثقافي لتطوير مهارات الواعظات في معان

الجمعة، 17-10-2025 12:23 ص
الوكيل الإخباري-  انطلقت في مديرية أوقاف محافظة معان، اليوم الخميس، فعاليات الموسم الثقافي الذي تنظمه مديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بهدف تطوير خبرات ومهارات الواعظات في المحافظة.اضافة اعلان


وحضر اللقاء مدير أوقاف معان باسم الخشمان، ومديرة الشؤون النسائية الدكتورة لميس الهزيم، ورئيس قسم مكافحة التطرف وعواقبه الدكتور سلطان القرالة، ورئيسة قسم الوعظ والإرشاد في مديرية الشؤون النسائية بنان الوحشة، إلى جانب عدد من الواعظات.

وتناول المتحدثون خلال اللقاء، موضوع العمل التطوعي وأثره في المجتمع، وسبل نشر أهميته وتعزيز ثقافته بين الأفراد، وربطه بقيم الخير والعطاء والتكافل الاجتماعي وخدمة الوطن، مؤكدين أهمية دور الواعظات في ترسيخ هذه القيم، وتعزيز المنهج الوسطي المعتدل، ونشر ثقافة التسامح في المجتمع.

وفي ختام اللقاء، عُقدت جلسة حوارية بين الواعظات المشاركات ومديرية الشؤون النسائية، جرى خلالها تبادل الآراء وطرح المقترحات لتطوير العمل الوعظي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.
 
 
