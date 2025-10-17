عقوبات تصل إلى الفصل النهائي بانتظار المشاركين في مشاجرة الأردنية

12:07 ص

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات العلمية، أشرف أبو كركي، إن المشاجرة التي وقعت داخل الحرم الجامعي الخميس بدأت بين طالبين، لكنها امتدت لاحقاً لتشمل مجموعة من أصدقائهما.





وأوضح أبو كركي مساء الخميس، أن الجامعة بدأت بجمع المعلومات، والتحقق في أسباب المشاجرة والمشاركين فيها.



وبين أن الحرم الجامعي مغطى بشكل شبه كامل بكاميرات المراقبة، مما يتيح تحديد هوية جميع المتورطين في المشاجرة بدقة.



وبيّن أن الجامعة ستتعامل مع المشاجرة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها وبشكل صارم، مشيراً إلى أن العقوبات قد تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة، مضيفا أنه ستكون هناك لجان في عمادة شؤون الطلبة تعمل وفق تعليماتها وأنظمتها وستؤدي مهامها حسب الأصول حتى يتم اتخاذ القرار الذي يراعي مصلحة الطالب أولا.



وأضاف أن الطالب المفصول فصلاً نهائياً لا يمكنه الالتحاق بأي جامعة رسمية أخرى في الأردن.

وأكد أبو كركي أن الأمن الجامعي تعامل بمهنية عالية مع المشاجرة؛ لضمان سلامة الطلبة وحماية الحرم الجامعي، لافتاً النظر إلى أن ظاهرة العنف الجامعي معقدة ومتعددة الأسباب، ويصعب حصر دوافعها بشكل محدد.



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد إلى قيادة أمن إقليم العاصمة عصر الخميس، يفيد بوقوع مشاجرة داخل الجامعة الأردنية، حيث تم على الفور إرسال تعزيزات أمنية ونشرها في محيط الجامعة وبالقرب من مداخلها.



وأكد الناطق الإعلامي أن المشاجرة أسفرت عن سبع إصابات أُسعفت إلى المستشفى، وجميعها بحالة جيدة وتحت العلاج، فيما تمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض على 42 شخصاً ممن شاركوا في المشاجرة أثناء مغادرتهم.



وأشار إلى أن التحقيقات بُوشرت بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الجامعة لتحديد جميع من شارك في المشاجرة أو تسبب بها وضبطهم.



وأحالتِ الجامعةُ الأردنيّةُ عددًا من الطّلبةِ المتسبّبين في إثارةِ المشاكلِ والإخلال بالأنظمةِ والتّعليماتِ داخل حرم الجامعة الأردنيّةِ إلى لجنةِ القضايا الطّلابيّةِ لاتّخاذِ الإجراءاتِ التأديبيّةِ المناسبة.

وأكّدتِ الجامعةُ الأردنيّةُ أنّها لن تتساهلَ مع مَن ثبتت مسؤوليّتهم عن الأحداث، وستوقع بحقهم أشد العقوبات، مشدّدة على التزامِها الكاملِ بتطبيقِ الأنظمةِ والتّعليماتِ بما يضمنُ بيئة جامعيّة آمنة للجميع.



