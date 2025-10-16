شركة FBB القابضة توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع EXEED لإطلاق العلامة في الأرد

03:35 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة FBB Holdings LLC، إحدى أكبر المجموعات المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط، عن توقيع شراكة استراتيجية جمعتها مع شركة صناعة السيارات الصينية Exeed Automobile Company (EXEED)، وذلك لإطلاق مجموعة سيارات Exeed الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الفاخرة في المملكة الأردنية الهاشمية، من خلال شركة AKAMAS Automotive التي تعد الموزع الحصري للعلامة في السوق الأردنية.





وتأتي هذه الشراكة في إطار مساعي FBB القابضة لتعزيز مسيرتها، ممثلةً بذراعها في قطاع السيارات، شركة AKAMAS، وللمضي قدماً نحو تحقيق التميز المستدام القائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.



وكانت مراسم توقيع اتفاقية الشراكة قد أقيمت في مقر شركة EXEED بمدينة ووهُو، الصين في الثاني عشر من شهر حزيران الماضي، وذلك بحضور وفد من جانب شركة FBB Holdings ، ضم رئيس مجلس إدارتها، فايز بوشناف، ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي لديها، فتحي علام، فيما حضره من جانب شركةExeed Automobile ، رئيس شركة Chery International، غوبي زانغ، ونائب رئيس شركة EXEED International، تشين، والمدير العام لـ EXEED – الشرق الأوسط، ميساء، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة.



وستمثل هذه الشراكة الانطلاقة الأولى لعلامة EXEED في السوق الأردنية، من خلال تقديم علامة تجارية فاخرة تجمع بين إرث صناعة السيارات الأوروبية العريق وأحدث تقنيات التصنيع الذكي الصينية التي تحظى باعتراف عالمي. وتُعد EXEED أول علامة سيارات صينية فاخرة تم تأسيسها بالكامل من الصفر، حيث تمزج بين الأناقة والتكنولوجيا عبر مجموعة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) عالية الأداء والاقتصادية في استهلاك الوقود، إلى جانب الطرازات الهجينة (Hybrid) والكهربائية (EV) وذات المدى الكهربائي الممتد (REEV).



وفي تعليقه على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة AKAMAS Automotive، كرم عمّارين: "يسعدنا أن نبدأ هذه الشراكة الجديدة مع EXEED، الشركة الرائدة في تصنيع السيارات الفاخرة عالية التقنية، بينما نواصل تعزيز الابتكار في السوق الأردنية. من خلال هذه الاتفاقية، نفخر بمواصلة إرث AKAMAS الريادي عبر التعاون مع علامة تجارية تشاركنا نفس الشغف بالابتكار والاستكشاف. نحن نسعى بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر تميزاً، مدفوعين بفهم عميق لاحتياجات عملائنا المتطورة. نتطلع للعمل مع EXEED لتقديم سيارات وخدمات متقدمة من شأنها الارتقاء بقطاع التنقل في الأردن.



ومن جانبه، صرّح المدير العام لشركة AKAMAS Automotive ، يزن الزعبي، قائلًا: "تمثل هذه الشراكة دليلاً على التزامنا بتقديم منتجات فاخرة ومبتكرة للسوق المحلية، كماتعد انعكاساً لفهمنا العميق للتغيرات في تفضيلات المستهلكين. ومع التطور المستمر الذي يشهده قطاع السيارات، من الضروري استكشاف التقنيات الجديدة والناشئة. ونحن نتطلع إلى ضم أولى مجموعات سياراتEXEED ذات التصميم العالمي والتكنولوجيا المتقدمة التي ستمنح السوق الأردنية بعداً جديداً من الفخامة والتميز، إلى ما نقدمه، وبطرحها أمام المستهلكين."



وبموجب الشراكة، ستطرح شركة AKAMAS المجموعة الكاملة من سيارات EXEED خلال العام الجاري 2025 لتلبية الاحتياجات والأذواق المختلفة للمستهلك الأردني. وتتنوع السيارات التي سيتم طرحها ما بين:

• سيارات RX، وVX FL2، وLX FL، والتي تعد من أبرز السيارات الفاخرة وذات الأداء العالي، والتي تعمل على البنزين وتجمع بين الراحة والقدرات المتقدمة للقيادة.

• سيارات الدفع الرباعي الهجينة المتطورة RX، والتي تتميز بقابليتها للشحن لتقدم قيادة بمدى كهربائي يصل إلى 1300 كيلومتراً، مع تسارع قوي ومنافس للعلامات العالمية الفاخرة.

• السيارات الكهربائية المعتمدة على نظام المدى الكهربائي الممتد، والتي تلبي احتياجات الباحثين عن الكفاءة والطاقة المستدامة.

• سيارات العلامة الفرعية EXLANTIX التي تم إطلاقها في العام 2023 لتجسد توجه العلامة نحو مصادر الطاقة المتجددة والتزامها بتعزيز التنقل المستدام، متضمنة سيارات EXEED ET الكهربائية ومتعددة الأغراض، التي توفر مدى قيادة كهربائي ممتد، بالإضافة إلى سيارات السيدان (الصالون) الرياضية الكهربائية عالية الأداء EXEED ES، والتي يشكل طرحها خطوة مهمة تعكس التوسع الجاد لعلامة EXEED ضمن قطاع السيارات الكهربائية، وتعزز مكانتها كعلامة فاخرة منافسة في مجال التنقل المستدام، في الوقت الذي تسهم فيه بتلبية الطلب المتنامي على حلول الطاقة النظيفة مع تزايد وعي المستهلكين.



هذا وتتميز جميع الموديلات التي سيتم طرحها في الأردن بتصميمها بمقصورة EXEED الذكية المتطورة، مزودة بنظام المساعدة على القيادة ADAS، بهدف تلبية تطلعات المستهلكين الباحثين عن التكنولوجيا والفخامة في نفس الوقت.