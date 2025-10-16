بنك الإسكان يعقد جلسة تدريبية تفاعلية بعنوان المرونة تحت الضغط ضمن مبادرة رفاهية الموظفين

حيث أقيمت هذ الجلسة في إطار التزام البنك المستمر بتطبيق أفضل الممارسات في مجال رفاه الموظفين وتوفير بيئة عمل متوازنة تشجع على الأداء المتميز والأبداع، وتدعم الموظفين في مواجهة الضغوط المهنية والحياتية بمرونة ووعي أكبر.
قدّم الجلسة التفاعلية المحاضر والمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي والمدرب الحياتي عيسى عساف حيث تضمنت الجلسة عدد من المحاور من أبرزها: الصحة النفسية والرفاه الوظيفي، والمرونة النفسية، وإدارة الضغط، وتحقيق التناغم بين الحياة والعمل.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية كعامل رئيسي في تحقيق النجاح الفردي والمؤسسي ودعم ثقافة التوزان بين الحياة والعمل، إلى جانب تمكين الموظفين لاكتساب أدوات عملية للتعامل مع التحديات اليومية بفعالية وإيجابية.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسة برامج وأنشطة ينظمها بنك الإسكان على مدار العام في إطار استراتيجيته لتطوير الموارد البشرية والاستثمار في رأس المال البشري، لما له من أثر مباشر في تعزيز الرفاه النفسي ورفع مستوى الإنتاجية والإبداع في بيئة العمل.
