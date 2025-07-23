أنس الشريف يقلل من جهد الأردن الإغاثي في القطاع.. ويبرر بعد الهجوم عليه

الوكيل الإخباري- تعرض مراسل قناة الجزيرة في شمال غزة أنس الشريف للانتقادات بعد إنكاره لجهد الأردن وتقليله من حجم المساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمها الأردن اليوم الأربعاء للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والذين يتعرضون لحصار ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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#الهيئة_الخيريه_الهاشمية #الامن_العام #الاردن pic.twitter.com/m089PDTs0l وصول المساعدات الأردنية وتوزيعها للأهل في غـ-ز ة #نخوة_النشامى July 23, 2025



الشريف كان قد انتقد في منشورات عبر صفحاته الرسمية الجهد الأردني في كسر الحصار عن قطاع غزة وإدخال كميات كبيرة من الطحين لإنقاذ السكان هنا.



وحاول في منشوراته التقليل من الجهود الإغاثية التي قدمتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية رغم كل الظروف الأمنية الصعبة وتعنت الاحتلال في إدخال المساعدات، وقال الشريف: "لا تنخدعوا ببعض المشاهد لشاحنات لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة. إن كنتم قادرين على إدخال الطحين، فأنتم قادرون على إدخاله لإطعام ملايين الجائعين. لكنكم اخترتم الخداع والتزييف بدلًا من إطعام أهل غزة الجائعين المخذولين.".





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فرحة أطفال غزة الأبرياء أثناء تجهيز طعام الحملة الأردنية

المقدم من الهيئة الخيرية الهاشميةpic.twitter.com/29Pd1oLJNN بعد عبور قافلة مساعدات أردنية إلى شمال غزةشاهدفرحة أطفال غزة الأبرياء أثناء تجهيز طعام الحملة الأردنيةالمقدم من الهيئة الخيرية الهاشمية #الأردن_العظيم July 23, 2025



وبعد الهجوم على الشريف من آلاف الأردنيين والغزيين حاول تبرير ما قاله بقوله: "مهم جدًّا لأهلنا في كل مكان: الحصار لا يزال قائمًا، والمجاعة تتفاقم يومًا بعد يوم، والوضع الإنساني في غزة ينهار بشكل مأساوي. ما دخل من شاحنات حتى الآن لا يغطي 1% من الاحتياجات الحقيقية، ومعظمها لم يصل إلى مستحقيه، بل تعرّض للنهب والسرقة".



وأضاف: "والله ما بنرفض أي جهد صادق، ولا بنكره أن الأردن أو غيرها تُدخل الطحين وتكسر الحصار، ولا بنزعل من أي يد تحاول المساعدة. إحنا بنفرح لما نحس إن في حد واقف معنا. وأهلنا في الأردن دايمًا سند لغزة، لكن المطلوب اليوم شيء واقعي وملموس: مساعدات تُشبع الأطفال النازحين وتصل لمن يستحق فعلًا. كل جهد يُبذل لأجل أهلنا الجائعين مهم، بل بالغ الأهمية. ومع ذلك، كل الشكر والتقدير لكل يد صادقة تحاول التخفيف عن غزة في هذا الظرف القاسي.".

#الأردن_يدعم_فلسطين#الهيئة_الخيرية#الأردن pic.twitter.com/pYL2lpuzdg تحية شكر واعتزاز لقائد الإنسانية جلالة الملك عبدالله الثاني، على مواقفه الثابتة والداعمة،وبفضل توجيهاته المستمرة، وصلت مساعدات أردنية إلى شمال غزة، بتنفيذ من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبتنسيق مع نشامى الجيش العربي #الجيش_العربي July 23, 2025



وكانت وزعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، الطحين بشكل مباشر بالتعاون مع شركائها في قطاع غزة "برنامج الغذاء العالمي والمطبخ المركزي العالمي"، في وقت وثقت فيه مقاطع الفيديو القادمة من القطاع عدد كبير من أكياس الطحين تم توزيعها للأشقاء هناك وعبروا عن شكرهم للأردن وقدرته على البدء بكسر الحصار والتجويع الممنهج بالتزامن مع صمت عالمي على ما يحدث.



ووصلت، اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة كمية كبيرة من أكياس الطحين، أدخلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ضمن الجهود المستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الإنسانية المتفاقمة.



وقال امين عام الهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي أن التركيز على توزيع الطحين نظرا للحالة الماسة التي يعيشها سكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن الهيئة ستجهز طرودا غذائية متنوعة تشمل المواد كافة الإغاثية والطبية التي يحتاجها قطاع غزة، مؤكدا أنه يتوفر لدى الهيئة كميات مناسبة من المساعدات في المستودعات ومستعدون لإرسال مئات الشاحنات إلى القطاع خلال الأيام المقبلة.



وأضاف أن الأردن أرسل 147 شاحنة مساعدات إنسانية خلال الأسبوعين الماضيين إلى قطاع غزة.



وأكّد أن المعيق الرئيسي في وصول المساعدات هي منع إدخال الشاحنات أما إذا سُمح بإدخالها فسيكون هنالك استدامة "بالكم والنوع" من المواد التي تلبي الاحتياجات في الأيام المقبلة.



ولفت إلى أن، الهيئة مستعدة لإرسال أكثر من 100 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة ولفترات مناسبة.



وتعد هذه الشحنة من أكبر دفعات الطحين التي تدخل إلى القطاع، وتأتي ضمن سلسلة لا تتوقف من المساعدات الأردنية التي وصفها الكثير من الاشقاء في غزة بـ "شريان الحياة" رغم محاولات البعض تشويه والتقليل من جهود الأردن الاغاثية.