خصوصيتك في أمان: كيف تحمي تقنية ‘Galaxy AI’ الخصوصية باستخدام ‘Samsung Knox Vault’

الوكيل الإخباري- تم تطوير تقنية ‘Galaxy AI’ لتقدّم للمستخدم تجربة ذكية واستباقية، حيث يمكنها التعرّف على احتياجاته قبل أن يطلبها، سواء من خلال اقتراح تعديل على روتينه اليومي أو عبر توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب.

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ويمثّل هذا المستوى من التخصيص ميزة كبيرة قد تُسهّل حياة المستخدمين بشكل ملحوظ، إلا أنه يثير في المقابل تساؤلات حول أمن البيانات الشخصية. فكلما ازدادت معرفة الهاتف بك، ازدادت الحاجة إلى حماية تلك المعلومات.



لذلك، تؤمن سامسونج بأن الخصوصية لا يمكن أن تتحقق دون أمن قوي. ولهذا، تم تصميم أجهزة ‘Galaxy’ لتكون محمية بالكامل، بدءًا من شريحة المعالجة وصولاً إلى جميع طبقات النظام، من خلال نهج أمني متعدد المستويات يشمل التخصيص على الجهاز، والمعالجة السحابية الخاضعة لتحكم المستخدم، والحماية الشاملة عبر منظومة ‘Samsung Knox Matrix’.



ويتمثل جوهر هذا النظام في تقنية ‘Samsung Knox Vault’، وهي الحل الأمني الذي ابتكرته سامسونج لحماية المعلومات الحساسة للمستخدم بأعلى درجات الأمان.



أمان يبدأ من مكونات الجهاز



بينما تعتمد معظم الأجهزة المحمولة على البرمجيات فقط لحماية البيانات الحساسة، تذهب أجهزة ‘Galaxy’ إلى أبعد من ذلك.



وتُعد تقنية ‘Knox Vault’ حلاً أمنياً على مستوى مكونات الجهاز، حيث تقوم بعزل فعلي للمعلومات الخاصة الحساسة عن بقية النظام. وتعمل هذه التقنية كغرفة مغلقة داخل الهاتف، وهي مزودة بمعالج وذاكرة مستقلين لتشفير البيانات الحساسة، مع توليها مهمة تأمين مفاتيح التشفير نفسها.

ويجمع النظام بين معالج آمن وذاكرة مخصصة، ما يسمح بعزل كلمات المرور، وأرقام التعريف الشخصية والبيانات البيومترية، بالإضافة إلى المعلومات المالية ومفاتيح التشفير. وتُعد هذه البيانات من النوع الذي لا ينبغي لأحد الوصول إليها، وقد تم تصميم ‘Knox Vault’ خصيصاً لضمان بقائها بعيدة عن أي اختراق محتمل. ولا حاجة لتفعيلها أو إدارتها يدوياً، فهي تعمل تلقائياً في خلفية النظام دون أي تدخل من المستخدم، لتوفّر الحماية المطلوبة أثناء أداء المهام اليومية.



وتزداد أهمية هذا النوع من الحماية في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث لم تعد مخاوف المستخدمين تقتصر على التهديدات السيبرانية التقليدية مثل الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، بل باتت تشمل أيضاً القلق من تسريب البيانات الشخصية، بما في ذلك المحادثات مع مساعد الذكاء الاصطناعي. ومع تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية، يتوسع أيضاً نطاق البيانات التي تتطلب الحماية.



فعلى سبيل المثال، تحتوي البيانات الوصفية المرتبطة بالصور الشخصية على أكثر من مجرد تفاصيل حول الدقة أو نوع الملف، فهي تُظهر أيضاً الموقع الجغرافي الدقيق الذي التُقطت فيه الصورة. ولا تُمثّل هذه البيانات مجرد ملفات تقنية، بل هي معلومات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة المستخدمين. وفي عصر الذكاء الاصطناعي، فإن هذا النوع من البيانات، الذي يُستخدم لتقديم اقتراحات مخصصة، يجب الحفاظ على سريته.



وتُساهم تقنية ‘Knox Vault’ في التخفيف من هذه المخاوف المتزايدة من خلال تخزين المعلومات الشخصية بأمان داخل جزء مستقل وآمن داخل الجهاز، تم تصميمه خصيصاً لمنع محاولات العبث بالجهاز أو اختراقه عن بُعد، ما يضمن عدم إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين دون إذن مسبق.

ذكاء اصطناعي مخصص... ومحمي بالكامل



لا تقتصر مهمة ‘Knox Vault’ على توفير الحماية ضد التهديدات الأمنية الراهنة فحسب، بل تضمن أيضاً خصوصيتك مع استمرار تطوّر تجارب الأجهزة المحمولة.