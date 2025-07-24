خصوصيتك في أمان: كيف تحمي تقنية ‘Galaxy AI’ الخصوصية باستخدام ‘Samsung Knox Vault’

ويمثّل هذا المستوى من التخصيص ميزة كبيرة قد تُسهّل حياة المستخدمين بشكل ملحوظ، إلا أنه يثير في المقابل تساؤلات حول أمن البيانات الشخصية. فكلما ازدادت معرفة الهاتف بك، ازدادت الحاجة إلى حماية تلك المعلومات.
لذلك، تؤمن سامسونج بأن الخصوصية لا يمكن أن تتحقق دون أمن قوي. ولهذا، تم تصميم أجهزة ‘Galaxy’ لتكون محمية بالكامل، بدءًا من شريحة المعالجة وصولاً إلى جميع طبقات النظام، من خلال نهج أمني متعدد المستويات يشمل التخصيص على الجهاز، والمعالجة السحابية الخاضعة لتحكم المستخدم، والحماية الشاملة عبر منظومة ‘Samsung Knox Matrix’.
ويتمثل جوهر هذا النظام في تقنية ‘Samsung Knox Vault’، وهي الحل الأمني الذي ابتكرته سامسونج لحماية المعلومات الحساسة للمستخدم بأعلى درجات الأمان.
أمان يبدأ من مكونات الجهاز
بينما تعتمد معظم الأجهزة المحمولة على البرمجيات فقط لحماية البيانات الحساسة، تذهب أجهزة ‘Galaxy’ إلى أبعد من ذلك.
وتُعد تقنية ‘Knox Vault’ حلاً أمنياً على مستوى مكونات الجهاز، حيث تقوم بعزل فعلي للمعلومات الخاصة الحساسة عن بقية النظام. وتعمل هذه التقنية كغرفة مغلقة داخل الهاتف، وهي مزودة بمعالج وذاكرة مستقلين لتشفير البيانات الحساسة، مع توليها مهمة تأمين مفاتيح التشفير نفسها.
وتزداد أهمية هذا النوع من الحماية في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث لم تعد مخاوف المستخدمين تقتصر على التهديدات السيبرانية التقليدية مثل الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، بل باتت تشمل أيضاً القلق من تسريب البيانات الشخصية، بما في ذلك المحادثات مع مساعد الذكاء الاصطناعي. ومع تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية، يتوسع أيضاً نطاق البيانات التي تتطلب الحماية.
فعلى سبيل المثال، تحتوي البيانات الوصفية المرتبطة بالصور الشخصية على أكثر من مجرد تفاصيل حول الدقة أو نوع الملف، فهي تُظهر أيضاً الموقع الجغرافي الدقيق الذي التُقطت فيه الصورة. ولا تُمثّل هذه البيانات مجرد ملفات تقنية، بل هي معلومات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة المستخدمين. وفي عصر الذكاء الاصطناعي، فإن هذا النوع من البيانات، الذي يُستخدم لتقديم اقتراحات مخصصة، يجب الحفاظ على سريته.
وتُساهم تقنية ‘Knox Vault’ في التخفيف من هذه المخاوف المتزايدة من خلال تخزين المعلومات الشخصية بأمان داخل جزء مستقل وآمن داخل الجهاز، تم تصميمه خصيصاً لمنع محاولات العبث بالجهاز أو اختراقه عن بُعد، ما يضمن عدم إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين دون إذن مسبق.
ذكاء اصطناعي مخصص... ومحمي بالكامل
لا تقتصر مهمة ‘Knox Vault’ على توفير الحماية ضد التهديدات الأمنية الراهنة فحسب، بل تضمن أيضاً خصوصيتك مع استمرار تطوّر تجارب الأجهزة المحمولة.
ومع ازدياد فاعلية تقنية ‘Galaxy AI’، تصبح تجربتها أكثر تخصيصاً أيضاً، إذ تتعرّف على سلوك المستخدم وتتكيّف تدريجياً مع احتياجاته اليومية. ونظراً لاعتماد هذه التجارب المتقدمة على بيانات شخصية دقيقة، تؤدي تقنية ‘Knox Vault’ دوراً محورياً في الحفاظ على خصوصية تلك المعلومات وتأمينها.
وتُسهم تقنية ‘Galaxy AI’ في حماية الخصوصية من خلال تنفيذ المهام مباشرة على الجهاز نفسه قدر الإمكان، ما يعني أن البيانات تظل آمنة ولا تُرفع إلى الخوادم السحابية. فعلى سبيل المثال، تتيح ميزة ‘Audio Eraser’ إزالة الضوضاء الخلفية من مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية دون الحاجة إلى أي معالجة سحابية، ما يضمن بقاء معلوماتك الشخصية آمنة. وتعمل ميزة ‘Call Transcript’ بالطريقة ذاتها، حيث تُنظّم المكالمات وتُبقي المحادثات الشخصية خاصة من خلال معالجتها وتخزينها على الجهاز فقط.
وتضمن تقنية ‘Knox Vault’ أن تظل بيانات المستخدمين محمية وسرّية وآمنة. وبالاستناد إلى دورها المحوري في ‘Galaxy AI’ باعتبارها الركيزة الأمنية الموثوقة للخصوصية، ستواصل سامسونج توسيع نطاق ‘Knox Vault’ لتشمل منظومة الذكاء الاصطناعي المتنامية لديها، مع توسّع دور الذكاء الاصطناعي في تجربة المستخدم.
وتجسّد ‘Knox Vault’ التزام ‘Galaxy’ المستمر بضمان الخصوصية، مهما تطورت الأجهزة أو تقدّمت تقنيات الذكاء الاصطناعي.
-
أخبار متعلقة
-
بنك الإسكان يطلق مجموعة برامج تمويلية خضراء مخصصة لعملاء الشركات في الأردن
-
المركزية تويوتا تدعم عبد السلام العجارمة في رحلته نحو المونديال على متن تويوتا لاند كروزر برادو
-
"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأردنية لدعم وتوفير تعليم جامعي تقني وتكنولوجي
-
جيني تصبح شريك النقل الرسمي لجامعة عمان الاهلية لتعزيز تنقل الطلبة بأسعار توفيرية
-
كيا الأردن تُطلق حملتها الجديدة “وصلنالك” عبر مركز الصيانة المتنقل – أولى محطاتها في 5B مول
-
كابيتال بنك.. الريادة في الاستدامة البيئية والنمو المسؤول
-
زين تجدّد شراكتها مع "لوياك" وتعيد تأهيل مدرسة أم الينابيع في عجلون
-
بنك الإسكان يرعى مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025