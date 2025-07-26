السبت 2025-07-26 02:05 م
 

هيئة أممية تؤكد تفاقم أزمة الجوع المميتة في غزة

غزة.. الجوع في القطاع يستنفر العالم
غزة .. الجوع في القطاع يستنفر العالم
 
السبت، 26-07-2025 11:12 ص
الوكيل الإخباري-  قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الجمعة، إن الظروف الكارثية أصلاً في غزة تتدهور بسرعة مع تفاقم أزمة الجوع المميتة، وسط العمليات العسكرية التي تجلب الموت والدمار.اضافة اعلان


وأوضح "أوتشا" أن "الحياة تُستنزف من غزة، حيث أصبحت الأنظمة والخدمات على وشك الانهيار"، مشيرًا إلى أن السلطات الصحية أعلنت، يوم الخميس، وفاة شخصين آخرين بسبب الجوع.

وأشار المكتب إلى أن الجوع وسوء التغذية يزيدان من خطر الإصابة بأمراض تُضعف جهاز المناعة، خاصة بين النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة.

وقال "أوتشا": "يمكن أن تتحوّل العواقب إلى الوفاة بسرعة. ندرة الغذاء تؤثر أيضًا بشكل كبير على النساء الحوامل والمرضعات، حيث تزداد احتمالية ولادة أطفالهن بمضاعفات صحية".

وذكر المكتب أن الإمدادات القليلة التي تدخل قطاع غزة لا تكفي بأي حال من الأحوال لتلبية الاحتياجات الهائلة.

وقال: "يواجه عمال الإغاثة خطرًا مستمرًا، والمعابر غير موثوقة، والعناصر الحيوية يتم حظرها بشكل روتيني. إذا فتحت إسرائيل المعابر، وسمحت بدخول الوقود والمعدات، ووفرت الحماية للموظفين الإنسانيين، فإن الأمم المتحدة ستُسرّع في تقديم المساعدات الغذائية، والخدمات الصحية، والمياه النظيفة، وإدارة النفايات، وإمدادات التغذية، ومواد المأوى".

وأشار "أوتشا" إلى أن القيود المختلفة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية لا تزال تُعيق قدرة العاملين في المجال الإنساني على الاستجابة.

وأضاف أنه، مع استمرار قيود الوصول، فقد تم رفض 4 من أصل 15 محاولة لتنسيق التحركات الإنسانية داخل غزة، يوم الخميس، بينما أُعيقت 3 محاولات أخرى.

واختتم المكتب بيانه بالقول: "كميات الوقود التي تدخل غزة لا تزال غير كافية للحفاظ على تشغيل المرافق الحيوية".

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

فلسطينية مكلومة على شهداء غزة

فلسطين 25 شهيدا في غزة منذ فجر السبت في غزة

منصة زين تدعم فكرة Rehablex ضمن برنامج زين المبادرة

أخبار الشركات منصة زين تدعم فكرة Rehablex ضمن برنامج زين المبادرة

تعبيرية

طب وصحة الضغط النفسي والشهية المفتوحة.. إليك الرابط الغريب بينهما

الصين: التوازن بين الذكاء الاصطناعي والأمن يتطلب إجماعًا من العالم

تكنولوجيا الصين: التوازن بين الذكاء الاصطناعي والأمن يتطلب إجماعًا من العالم

أفعى خيط بربادوس

منوعات بعد 20 عاما .. رصد أصغر أفعى في العالم مجددا في بربادوس

إسرائيل تغلي: مسيرات في تل أبيب والقدس للمطالبة بإتمام صفقة التبادل

فلسطين إسرائيل تغلي .. مسيرات في تل أبيب والقدس للمطالبة بإتمام صفقة التبادل

الأونروا: لا أحد آمن في غزة وأوامر إسرائيلية تجبر الفلسطينيين على النزوح مجدداً

فلسطين الأونروا: لا أحد آمن في غزة وأوامر إسرائيلية تجبر الفلسطينيين على النزوح مجدداً

تعبيرية

عربي ودولي الجزائر .. هزة أرضية تضرب ولاية المدية



 
 





الأكثر مشاهدة