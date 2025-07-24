بنك الإسكان يحصد لقب بطولة النقابة العامة للعاملين في المصارف لسداسيات كرة القدم 2025

وقد جاء هذا التتويج بفضل الأداء المتميز لفريق بنك الإسكان منذ انطلاق البطولة في حزيران 2025، وحتى المباراة النهائية التي اختُتمت بتسجيل الفريق 3 أهداف مقابل 1 لفريق كابيتال بنك.
ويأتي هذا الإنجاز الرياضي ليؤكد التزام بنك الإسكان بدعم النشاطات الاجتماعية، لا سيّما الرياضية، باعتبارها وسيلة لتعزيز روح الفريق والعمل الجماعي خارج إطار العمل التقليدي، كما أنه يسلط الضوء على ثقافة البنك التي تشجع التميز والمشاركة في مختلف المجالات، داخل وخارج بيئة العمل.
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