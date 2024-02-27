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الثلاثاء، 27-02-2024 01:46 م

حل لغز نحل 'تواموتو' بعد 90 عاما في أستراليا

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الوكيل الإخباري - حلّت دراسة أجراها باحثون بجامعة ولونجونج وفلندرز في أستراليا، لغزاً علمياً دام لأكثر من 90 عاماً، متعلقاً بأصل نوع من النحل معروف بـ«تواموتو».

وكشفت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Frontiers in Ecology and Evolution، عن مجموعة من 8 أنواع جديدة من نحل الهايلايوس، التي تُعد نحلة تواموتو نوعاً من هذه الفصيلة.

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وكشفت الدراسة عن أن أسلاف «تواموتو» وصلوا على الأرجح إلى بولينيزيا الفرنسية من خلال التنقل بين الجزر عبر فيجي وجنوب غرب المحيط الهادئ.


واستخدم الفريق تقنيات جديدة لأخذ العينات، مع التركيز على مظلة الأشجار، لاكتشاف هذه الأنواع غير المعروفة سابقاً، والتي بدا أنها تتجنب النباتات المزهرة على مستوى الأرض.


تشير الدراسة أيضاً إلى أن هذا النحل ربما يكون قد انتشر بين الجزر عن طريق التجديف على المواد النباتية، أثناء الأعاصير الاستوائية أو ربما بسبب الرياح العاتية.

 

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