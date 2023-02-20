دراسة تكشف حقيقة 'حورية البحر' المحنطة في اليابان - صورة

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة عن أن الحورية المحنطة التي تحظى بتبجيل الكثيرين في اليابان، ليست أكثر من تركيب مزيف يتكون من القماش والورق وأشياء أخرى.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، مساء السبت، أن هذا الشكل المصطنع أُنتج بسبب افتتان اليابانيين بحوريات البحر.





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وكان يعتقد في السابق أنه تم العثور على هذه الحورية في المحيط الهادئ، لكن العلماء شككوا في حقيقتها، وجرى إخضاعها للدراسة. وقال المشرفون على الدراسة: إن النتائج النهائية فاجأتهم.





سكاي نيوز