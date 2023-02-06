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الإثنين، 06-02-2023 12:57 م

شاهد لحظات مؤثرة تظهر إنقاذ ناجين من تحت الأنقاض في تركيا وسوريا بعد الزلزال

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الوكيل الإخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مؤثرة تُظهر إنقاذ ناجين من تحت الأنقاض في تركيا وسوريا، بعد الزلزال المدمر الذي وقع صباح الاثنين.

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ونشر موقع “صباح” التركي فيديو لعملية إنقاذ ناجين من تحت أنقاض مبنى منهار في كهرمان مرعش.


بدوره نشر الدفاع المدني السوري فيديو يُظهر “انتشال عالقين من تحت الأنقاض في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي”.

وخلّف الزلزال عشرات القتلى ومئات المصابين والعالقين تحت الأنقاض في كلا البلدين، في وقت تستمر فيه عمليات الإنقاذ وسط أجواء باردة وتساقط للثلوج والأمطار.


وأعلن الدفاع المدني السوري الذي يعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، الاثنين، شمال غرب سوريا “منطقة منكوبة” جراء الزلزال.


وقُتل 237 شخصًا على الأقل في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا، وفق ما ذكرته وزارة الصحة.


وقال الدفاع المدني السوري في شمال غرب إدلب الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة: أدى الزلزال إلى مقتل العشرات وإصابة المئات في المناطق التي يعمل فيها.

 

 

 

 

 

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