فيديو لأطول رجل بالعالم يمازح أقصر امرأة في كاليفورنيا

الوكيل الإخباري - بعدما التقيا في القاهرة عام 2018 وزارا أهرامات الجيزة، اجتمع أطول رجل وأقصر امرأة في العالم مجدداً.

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فقد التقى سلطان كوسين، البالغ طوله 251 سم، وجيوتي أمجي الذي يبلغ طولها 62.8 سم، في كاليفورنيا أمس الاثنين.



فيما وثق فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا اللقاء الغريب.

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