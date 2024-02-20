فيديو لأطول رجل بالعالم يمازح أقصر امرأة في كاليفورنيا

الوكيل الإخباري - بعدما التقيا في القاهرة عام 2018 وزارا أهرامات الجيزة، اجتمع أطول رجل وأقصر امرأة في العالم مجدداً.
فقد التقى سلطان كوسين، البالغ طوله 251 سم، وجيوتي أمجي الذي يبلغ طولها 62.8 سم، في كاليفورنيا أمس الاثنين.
فيما وثق فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا اللقاء الغريب.
U Kaliforniji se sreli najviši čovjek i najniža žena na svijetu https://t.co/AuasmPZFu1 #SultanKosen #JyotiAmge pic.twitter.com/Say9ZF4CFK— Anadolu BHSC (@aa_balkans) February 19, 2024
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