الثلاثاء 20-02-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير الزراعة: توفر الخضار والدواجن واللحوم بالكميات المطلوبة لشهر رمضان

جيش الاحتلال: العملية البرية بخان يونس على وشك الانتهاء

محللون يتوقعون ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لـ 3000 دولار والنفط لـ 100 دولار بحلول عام 2025

مشاهد مأساوية .. الاحتلال يطلق النار على الغزيين أثناء انتظارهم المساعدات

عيار 21 و18 .. أسعار الذهب بالأردن اليوم الثلاثاء

فيديو- انهيار مبنى سكني من 4 طوابق في لبنان وأنباء عن ضحايا

متظاهرون في سان فرانسيسكو يغلقون طريقا مركزيا دعما لغزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من جنين

إصابة بتدهور مركبة على طريق العقبة وانقلاب شاحنة على مخرج جسر مأدبا

طفل من كل 6 أطفال بشمال غزة يعاني سوء تغذية حاد

الثلاثاء، 20-02-2024 09:02 ص

فيديو لأطول رجل بالعالم يمازح أقصر امرأة في كاليفورنيا

Doc-P-1166257-638440074653864988


الوكيل الإخباري - بعدما التقيا في القاهرة عام 2018 وزارا أهرامات الجيزة، اجتمع أطول رجل وأقصر امرأة في العالم مجدداً.

اضافة اعلان

 

فقد التقى سلطان كوسين، البالغ طوله 251 سم، وجيوتي أمجي الذي يبلغ طولها 62.8 سم، في كاليفورنيا أمس الاثنين.


فيما وثق فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا اللقاء الغريب.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1104435-638295405388390634

حفل زفاف يتحول الى ساحة معركة في تركيا

Doc-P-1166276-638440112405844757

شاهد فطر ينبت من ساق ضفدع حي في الهند

2202417101643415383859

هندي دفع حياته من أجل صورة سيلفي مع أسد

441825Image1-1180x677_d

فيديو .. سرب من النحل يحول حفل زفاف إلى كابوس في الهند

AP24048795531011

مفاجأة خلال أول ساعتين من عرض 'حذاء ترامب' للبيع - فيديو

Doc-P-1165885-638439240278644822

سودانية اعتقلتها الشرطة البريطانية اشتباها بقتل أطفالها الثلاثة