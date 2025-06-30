بريق الذهب يخطف أرواح عشرات الأشخاص في دولة عربية

الوكيل الإخباري- لقي أكثر من 50 معدِّناً مصرعهم، يوم السبت، إثر انهيار منجم تقليدي لتعدين الذهب في منطقة "هويد"، الواقعة بين مدينتي عطبرة وهيا في السودان.

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ويقع المنجم في منطقة صحراوية نائية شمال مدينة هيا وجنوب منطقة الكليس. ورغم أن الموقع الجغرافي للمنجم يتبع ولاية البحر الأحمر، إلا أنه يخضع إدارياً لسلطات مدينة عطبرة بولاية نهر النيل.