الإثنين 2025-06-30 09:24 ص
 

بريق الذهب يخطف أرواح عشرات الأشخاص في دولة عربية

غعغه
تعبيرية
 
الإثنين، 30-06-2025 08:24 ص

الوكيل الإخباري- لقي أكثر من 50 معدِّناً مصرعهم، يوم السبت، إثر انهيار منجم تقليدي لتعدين الذهب في منطقة "هويد"، الواقعة بين مدينتي عطبرة وهيا في السودان.

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ويقع المنجم في منطقة صحراوية نائية شمال مدينة هيا وجنوب منطقة الكليس. ورغم أن الموقع الجغرافي للمنجم يتبع ولاية البحر الأحمر، إلا أنه يخضع إدارياً لسلطات مدينة عطبرة بولاية نهر النيل.


وتُعد مناجم التعدين التقليدي في السودان من أكثر مواقع العمل خطورة، نظراً لضعف الرقابة وقلة معايير السلامة، ما يتسبب في تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

لبنان 24

 
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