البنك العربي يطلق جلسات توعية مالية للشباب في معان والعقبة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

الوكيل الإخباري- أطلق البنك العربي، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، سلسلة من جلسات التوعية المالية التي تستهدف فئة الشباب من عمر 18 إلى 26 عامًا في عدد من محافظات المملكة، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لتعزيز الشمول والوعي المالي لدى الشباب، وانطلاقًا من استراتيجيته في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

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وتهدف هذه الجلسات إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية في مجال الإدارة المالية الشخصية، بما يساهم في تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة ومدروسة تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية ودعم مساراتهم المهنية المستقبلية بثقة ووعي.



وقام بتقديم الجلسات فريق من موظفي البنك المتخصصين في المجال المالي في كل من محافظتي معان والعقبة، حيث تميزت الجلسات بطابعها التفاعلي والتطبيقي، وغطت مجموعة من المحاور الأساسية مثل: مفهوم وأهمية التخطيط المالي الشخصي، وإعداد الموازنات، والتمييز بين الحاجات والرغبات، والتعريف بأنواع القروض والخدمات والمنتجات المالية والرقمية.



ويسعى هذا التعاون بين البنك العربي ومؤسسة ولي العهد إلى تحقيق تأثير إيجابي ومستدام من خلال تقديم محتوى تدريبي متكامل يركز على تنمية المهارات المالية الأساسية لدى الشباب، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات الاقتصادية بطريقة فعالة.