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كابيتال بنك يعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع المستشار العقاري نادر العلان

كابيتال بنك يعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع المستشار العقاري نادر العلان
كابيتال بنك يعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع المستشار العقاري نادر العلان
 
الإثنين، 30-06-2025 04:00 م
الوكيل الإخباري-   في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات العقارية المقدمة لعملائه، أعلن كابيتال بنك عن توقيع اتفاقية تعاون مع المستشار العقاري نادر العلان، مؤسس شركة “قوشان” (Qoshan.com)، يتم بموجبها العمل المشترك على تقديم حلول عقارية مبتكرة تخدم عملاء البنك وشركة قوشان على حد سواء. هذا ووقع الاتفاقية رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو، ومؤسس شركة قوشان نادر العلان، بحضور عدد من الموظفين من الجانبين.اضافة اعلان


وفي تعليقها على الشراكة، قالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو:” نسعى في كابيتال بنك إلى توسيع نطاق خدماتنا لتلبية احتياجات عملائنا المتنوعة، بما في ذلك الحلول العقارية، لذا جاءت شراكتنا مع السيد نادر العلان، المستشار العقاري الذي يمتلك معرفة عميقة بالسوق المحلي، كخطوة مهمة لتعزيز تجربتنا المصرفية وتقديم قيمة مضافة لعملائنا. نؤمن أن هذه الشراكة ستساعدنا على الربط بين التمويل والاستشارة العقارية بشكل يسهّل على الأفراد اتخاذ قراراتهم بثقة واستثمار ناجح في العقار.”

من جانبه، أعرب المستشار العقاري نادر العلان عن شكره لكابيتال بنك على ثقته الكبيرة بخبرات شركة قوشان، موضحاً أن هذه الشراكة تمثل رؤية مستقبلية لتطوير قطاع التسويق العقاري من خلال العمل مع مؤسسة مصرفية رائدة. سنسعى معاً إلى تقديم حلول نوعية ومتكاملة للتمويل العقاري، تمنح المواطنين فرصاً مميزة لتملّك العقار بدعم من كابيتال بنك.

وأضاف العلان: “إن دخول كابيتال بنك في هذا العمق من تقديم الاستشارات العقارية يدل على وعي كبير بأهمية توجيه استثمارات العملاء نحو خيارات مدروسة ومجزية مالياً على المدى الطويل، سواء في اختيار الموقع أو طبيعة العقار.”
 
gnews

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