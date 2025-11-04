الثلاثاء 2025-11-04 07:59 ص
 

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الإعلامي محمد الوكيل
 
الثلاثاء، 04-11-2025 07:00 ص
الوكيل الإخباري-   للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا"، صباح اليوم  من الساعة الـ7-10 صباحا. أنقر هنا اضافة اعلان
 
 
إدارة السير

أخبار محلية السير تكشف سبب الأزمة المرورية في صويلح

الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة في نابلس بالضفة المحتلة

فلسطين الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة في نابلس بالضفة المحتلة

المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز

عربي ودولي الولايات المتحدة تعلق تمويل الأمم المتحدة لغاية القيام بإصلاحات

مطار الملكة علياء

أخبار محلية تمرين طوارئ وهمي في مطار الملكة علياء اليوم ولا تأثير على الرحلات الجوية

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 4-11-2025

تعبيرية

الطقس زخات من الأمطار على مناطق في المملكة اليوم

إحدى محطات توليد الكهرباء في الأردن

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ8:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء



 
 





