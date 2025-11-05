الزرقاء: حفل تخريج المشاركين بدورات الموسيقى والفن والخط العربي

الوكيل الإخباري- أقيم على مسرح الشاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي بالزرقاء، اليوم الأربعاء، حفل تخريج طلبة دورات مركز الأميرة سلمى للطفولة ومركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، برعاية مندوب وزير الثقافة مدير معهد تدريب الفنون الجميلة في وزارة الثقافة حسين دغيمات.

وقال دغيمات إن معهد تدريب الفنون الجميلة جاء ثمرة لرؤية وزارة الثقافة في دعم الوعي الجمالي وتنمية المواهب الابداعية وصقلها، مشيرا إلى أن ما يعرض اليوم من أعمال فنية يمثل حصاد هذا الجهد المتواصل.



وأضاف أن مستوى الأعمال المشاركة يعكس إدارة واعية وأشرافا فنيا متميزا من قبل القائمين على التدريب، الأمر الذي مكن الطلبة من وضع أقدامهم الأولي على طريق الابداع بثقة واقتدار، معربا عن اعتزازه بما شاهده من لوحات فنية تنبض بالخيال والصدق، حيث تمثل هذه التجارب الفنية الناشئة نواة لمستقبل فني واعد في الزرقاء وسائر محافظات الوطن.



من جانبه، قال مدير ثقافة الزرقاء، محمد الزعبي إن الاحتفال يجسد رؤية وزارة الثقافة في رعاية الإبداع وتمكين الشباب من التعبير عن ذواتهم عبر الفنون، موضحا أن الهدف من هذه الدورات هو فتح فضاء رحب أمام أبناء الزرقاء لإطلاق طاقاتهم الابداعية وتنمية مهاراتهم الفنية في مختلف المجالات.



وبين أن الثقافة والفنون هما مرآة المجتمع وذاكرته الحية، فمن خلالهما تتشكل الهوية الوطنية وتصان القيم، ويرسم المستقبل بروح مبدعة وواعية.



وتضمن الحفل تكريم المشاركين والمدربين وسط أجواء من الفرح والفخر بما أنجزه الطلبة خلال عام من التدريب المكثف في مجالات الموسيقى والخط العربي والفن التشكيلي، اذ بلغ عدد المشاركين 119 طالبا وطالبة .



وافتتح دغيمات معرض الفن التشكيلي ومعرض الخط العربي اللذان قدما نتاج الطلبة المشاركين، فيما قدم الخريجون فقرات موسيقية وغنائية نالت إعجاب الحضور.