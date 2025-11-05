قرابة 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب في غزة

05:59 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752719 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 68,875، أغلبيتهم أطفال ونساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. اضافة اعلان





وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,679، منذ بدء العدوان، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة، جثامين ثلاثة شهداء (منهم شهيد واحد جديد، وشهيدان جرى انتشال جثمانيهما من تحت الركام).



فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 241 شهيدا و609 مصابين، وجرى انتشال 513 جثمانا.



