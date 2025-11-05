الأربعاء 2025-11-05 06:49 م
 

قرابة 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب في غزة

قرابة 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب في غزة
قرابة 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب في غزة
 
الأربعاء، 05-11-2025 05:59 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 68,875، أغلبيتهم أطفال ونساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,679، منذ بدء العدوان، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة، جثامين ثلاثة شهداء (منهم شهيد واحد جديد، وشهيدان جرى انتشال جثمانيهما من تحت الركام).

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 241 شهيدا و609 مصابين، وجرى انتشال 513 جثمانا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال قناة السويس تحقق رقما غير مسبوق بعد قمة شرم الشيخ

ب

أخبار محلية وفد إعلامي إيطالي يزور البترا

من ساعة تعدّ الخطوات إلى شريكِ حياةٍ يوميٍّ مُنقذٍ للأرواح: ساعة Galaxy من سامسونج تجسد الابتكار الذي غيّر قواعد اللعبة في الصحة الرقمية

أخبار الشركات من ساعة تعدّ الخطوات إلى شريكِ حياةٍ يوميٍّ مُنقذٍ للأرواح: ساعة Galaxy من سامسونج تجسد الابتكار الذي غيّر قواعد اللعبة في الصحة الرقمية

البيت الأبيض والخارجية الأمريكية تجنّبا الإجابة عن استفسارات حول الاختبارات النووية

عربي ودولي البيت الأبيض والخارجية الأمريكية تجنّبا الإجابة عن استفسارات حول الاختبارات النووية

ل

اقتصاد محلي شركات أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض الخليج الصناعي

قرابة 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب في غزة

فلسطين قرابة 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب في غزة

ل

عربي ودولي وزير الدفاع الروسي يعلن الاستعداد لاستئناف الاختبارات النووية

الأردن وقطر يوقعان مذكرتي تفاهم حول التنمية الاجتماعية والعمل الخيري

أخبار محلية الأردن وقطر يوقعان مذكرتي تفاهم حول التنمية الاجتماعية والعمل الخيري



 
 





الأكثر مشاهدة