صقور النشامى يبدأون رحلتهم نحو كأس العالم 2027 بلقاء سوريا في عمّان

الوكيل الإخباري - يبدأ المنتخب الوطني لكرة السلة استعداداته لتصفيات كأس العالم 2027 التي تستضيفها قطر، بمواجهة سوريا وذلك ضمن النافذة الأولى نهاية الشهر الحالي.

ومن المنتظر أن يلتقي صقور النشامى بالمنتخب السوري في عمّان، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الخميس 27 تشرين الثاني الساعة 7:30 مساءً، فيما تقام مباراة الإياب يوم الأحد 30 تشرين الثاني الساعة 6 مساءً، على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

 

وسيعتمد الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني على توليفة تجمع بين عناصر الخبرة الذين مثّلوا المنتخب في البطولات السابقة، وعدد من اللاعبين الشباب المتميزين الذين برزوا في منافسات الدوري التصنيفي التي أقيمت مؤخرا، في خطوة تهدف إلى خلق توازن بين الخبرة والشباب.


وتستمر التصفيات على عدة مراحل، حيث ستشهد النافذة الثانية من المنافسات التي تقام في شهري شباط وآذار 2026 مواجهات قوية للمنتخب الوطني أمام منتخبي إيران والعراق، في لقاءات ينتظر أن تلعب دورا محوريا في تحديد ملامح التأهل.


ويأمل المنتخب الأردني في تحقيق تأهلٍ جديد إلى كأس العالم بعد مشاركاته المشرّفة السابقة، ليواصل كتابة تاريخ مشرق لكرة السلة الأردنية، وترسيخ مكانته بين المنتخبات الآسيوية المنافسة على الساحة الدولية.

 
 
