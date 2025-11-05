صقور النشامى يبدأون رحلتهم نحو كأس العالم 2027 بلقاء سوريا في عمّان

وتستمر التصفيات على عدة مراحل، حيث ستشهد النافذة الثانية من المنافسات التي تقام في شهري شباط وآذار 2026 مواجهات قوية للمنتخب الوطني أمام منتخبي إيران والعراق، في لقاءات ينتظر أن تلعب دورا محوريا في تحديد ملامح التأهل.
ويأمل المنتخب الأردني في تحقيق تأهلٍ جديد إلى كأس العالم بعد مشاركاته المشرّفة السابقة، ليواصل كتابة تاريخ مشرق لكرة السلة الأردنية، وترسيخ مكانته بين المنتخبات الآسيوية المنافسة على الساحة الدولية.
