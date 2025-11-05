الأربعاء 2025-11-05 11:40 م
 

المنطقة العسكرية الوسطى تنظم مهرجاناً رياضياً عسكرياً

الأربعاء، 05-11-2025 10:23 م

الوكيل الإخباري- نظمت المنطقة العسكرية الوسطى، اليوم الأربعاء، مهرجاناً رياضياً عسكرياً بمشاركة عدد من مرتباتها، بحضور قائد المنطقة وقادة التشكيلات والوحدات فيها.

وأكد قائد المنطقة أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية يسهم في تعزيز النشاط البدني للمشاركين والحفاظ على لياقتهم وصحتهم العامة، مشيراً إلى ما حققته المنطقة من إنجازات جاء بفضل الاهتمام والمتابعة المستمرة على مختلف المستويات؛ فضلاً عن تفعيل دور ضباط الصف وما يبذلونه من متابعة وتطوير بشكل أسهم في تعزيز هذه النواحي.


وشهد المهرجان فعاليات متنوعة تضمنت رياضات شد الحبل، والدفاع عن النفس، إلى جانب سباقات الجري، وسباق الصبر، حيث أظهر المشاركون مستوىً عالياً من اللياقة البدنية وقوة التحمل.


ويأتي تنظيم هذا المهرجان حرصاً من المنطقة على تطوير مهارات المرتبات البدنية، وتعزيز التعاون وروح التنافس بينهم، بما ينعكس إيجاباً على قدرتهم في تنفيذ المهام والواجبات بكفاءة واقتدار.


وفي ختام المهرجان، وزّع قائد المنطقة العسكرية الوسطى الجوائز والكؤوس على الفائزين.

 
 
