خبير اقتصادي يرجح خفضا جديدا لأسعار الفائدة قبل نهاية العام

الوكيل الإخباري - رجّح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الشهر المقبل، وهو ما سينعكس أيضا على الأردن والمقترضين من البنوك.





وقال عايش لـ"الوكيل الإخباري"، إن ذلك يأتي في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية التي تشير إلى تباطؤ في النمو ومخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.



وأضاف أن قرار الفيدرالي يرتبط بشكل مباشر بمعدلات التضخم وتقارير سوق العمل والوظائف الأمريكية، لافتا إلى أن التراجع النسبي في وتيرة التضخم مع استقرار نسب البطالة قد يتيح للفيدرالي الأمريكي مساحة للتحرك نحو خفض تدريجي للفائدة بنهاية العام.



وبيّن عايش أن الضغوط التضخمية ما تزال مبررا رئيسيًا لسياسات الفيدرالي المتحفظة، إلا أن المخاوف من تراجع النمو الاقتصادي قد تدفع صانعي القرار إلى التخفيف من تشديد السياسة النقدية، بهدف تحفيز القطاعات الإنتاجية ودعم الاستهلاك والاستثمار.



وأشار إلى أن الهدوء النسبي في الأوضاع الجيوسياسية، إضافة إلى بوادر التفاهم بين الولايات المتحدة والصين حول الرسوم الجمركية، قد يشكلان عوامل مساعدة نحو تخفيف السياسة النقدية عالميا، بما ينعكس على حركة الأسواق وتدفقات رؤوس الأموال.



يذكر أن البنك المركزي الأردني قرر مؤخرا تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعدما أخذ حذو الفيدرالي الأمريكي، مما يسهم بتخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز النشاط الاقتصادي.