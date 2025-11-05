القسام تكشف حقيقة فيديو نشره الاحتلال الإسرائيلي

وقال البيان المرفق للفيديو إن أجهزة أمن المقاومة اعتمدت أساليب خداعية متعددة، بعد أن أضاف جيش الاحتلال مواقع الاحتجاز المفترضة لبنك أهدافه وقصفها خلال موجات العدوان الأخيرة، ما استدعى حماية مناطق العمل ومنع العدو من تحقيق أي مكاسب معلوماتية.
وأكدت الكتائب أن التسجيل الذي نشره الاحتلال حول عملية استخراج إحدى الجثث كان جزءًا من عملية تمويه أمني نجحت في تضليل المنظومة الاستخبارية الإسرائيلية، مشددة على أن محاولات تشويه صورة المقاومة لن تغيّر من التزامها بالمعايير الأخلاقية والدينية في التعامل مع الأسرى والجثامين.
#شاهد |كتائب القسام تنشر: هذا هو المشهد الحقيقي pic.twitter.com/yKWawD0OXn— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 5, 2025
