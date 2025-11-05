الأربعاء 2025-11-05 08:29 م
 

القسام تكشف حقيقة فيديو نشره الاحتلال الإسرائيلي

القسام تكشف حقيقة فيديو نشره الاحتلال الإسرائيلي
القسام تكشف حقيقة فيديو نشره الاحتلال الإسرائيلي
 
الأربعاء، 05-11-2025 07:05 م
الوكيل الإخباري- نشرت كتائب القسّام، مقطع فيديو أوضحت من خلاله تفاصيل عملية تمويه استخدمتها خلال استخراج جثث قتلى جنود الاحتلال، بهدف تضليل مراقبة الطائرات المسيّرة الإسرائيلية ومنعها من تحديد المواقع الحقيقية.اضافة اعلان


وقال البيان المرفق للفيديو إن أجهزة أمن المقاومة اعتمدت أساليب خداعية متعددة، بعد أن أضاف جيش الاحتلال مواقع الاحتجاز المفترضة لبنك أهدافه وقصفها خلال موجات العدوان الأخيرة، ما استدعى حماية مناطق العمل ومنع العدو من تحقيق أي مكاسب معلوماتية.

وأكدت الكتائب أن التسجيل الذي نشره الاحتلال حول عملية استخراج إحدى الجثث كان جزءًا من عملية تمويه أمني نجحت في تضليل المنظومة الاستخبارية الإسرائيلية، مشددة على أن محاولات تشويه صورة المقاومة لن تغيّر من التزامها بالمعايير الأخلاقية والدينية في التعامل مع الأسرى والجثامين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوطني لحقوق الإنسان يشارك في ندوة حول محاكم الأسرة في العالم العربي

أخبار محلية الوطني لحقوق الإنسان يشارك في ندوة حول محاكم الأسرة في العالم العربي

"مستقلة الانتخاب": استقالة المئات من الأحزاب قد توقف المساهمة المالية مؤقتا

أخبار محلية "مستقلة الانتخاب": استقالة المئات من الأحزاب قد توقف المساهمة المالية مؤقتا

ل

أخبار محلية وزير النقل: تطوير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع النقل الجوي

بلدية إربد توقع اتفاقية لإنشاء أول مأوى للكلاب الضالة

أخبار محلية بلدية إربد توقع اتفاقية لإنشاء أول مأوى للكلاب الضالة

ي

خاص بالوكيل خبير اقتصادي يرجح خفضا جديدا لأسعار الفائدة قبل نهاية العام

القسام تكشف حقيقة فيديو نشره الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين القسام تكشف حقيقة فيديو نشره الاحتلال الإسرائيلي

ن

أخبار محلية القوات المسلحة تكرم أوائل الثانوية العامة من طلبة مدارس الثقافة العسكرية



 
 





الأكثر مشاهدة