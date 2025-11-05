الوطنية العربية للسيارات تختتم حملة صيانة كيا المتنقلة “ وصلنالك ” في العقبة

الوكيل الإخباري- اختتمت الوطنية العربية للسيارات، إحدى شركات مجموعة عليان والوكيل الحصري لسيارات كيا في الأردن، حملتها المتنقلة “وصلنالك” من خلال مركز الصيانة المتنقل في معرض كيا – العقبة، والتي استمرت من 29 تشرين الأول ولغاية 1 تشرين الثاني. وقد أتاح المركز لمالكي سيارات كيا — بغض النظر عن مصدرها — الاستفادة من فحص كمبيوتر مجاني، وخدمات صيانة ميدانية، وخصومات خاصة، إلى جانب أنشطة تفاعلية ممتعة لزوار المعرض.

اضافة اعلان



وتأتي هذه الفعالية ضمن توجه الوطنية العربية للسيارات الاستراتيجي نحو تعزيز استثماراتها في مختلف محافظات المملكة، حيث تعد العقبة إحدى المحافظات المحورية في خطط الشركة التوسعية لما تتميز به من بيئة استثمارية نشطة وموقع اقتصادي وسياحي حيوي.



وأكدت الشركة أن إطلاق مركز الصيانة المتنقل في العقبة يعكس رؤية مجموعة عليان في توسيع حضورها الاقتصادي وخدماتها النوعية خارج العاصمة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي وخلق فرص تشغيل جديدة، إضافة إلى دعم البنية التحتية للخدمات الفنية في المحافظات.



وتؤكد الوطنية العربية للسيارات من خلال مبادراتها المتنقلة التزامها الراسخ بتقريب خدماتها من المواطنين في جميع أنحاء المملكة، وتقديم تجربة ما بعد البيع وفق أعلى المعايير العالمية، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع علامة كيا العالمية، ورؤيتها للاستثمار المستدام في المحافظات الأردنية.