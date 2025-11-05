برنامج الأغذية العالمي يدعو لفتح جميع المعابر إلى غزة

الوكيل الإخباري- دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة من أجل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن نحو مليون شخص في القطاع تلقوا مساعدات غذائية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

اضافة اعلان