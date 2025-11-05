الأربعاء 2025-11-05 10:06 م
 

برنامج الأغذية العالمي يدعو لفتح جميع المعابر إلى غزة

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 05-11-2025 09:00 م

الوكيل الإخباري- دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة من أجل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن نحو مليون شخص في القطاع تلقوا مساعدات غذائية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

اضافة اعلان


وبحسب ما نقلت وكالة "يورونيوز"، قالت المتحدثة باسم البرنامج، عبير عطيفة، إنّه "بعد ثلاثة أسابيع ونصف على وقف إطلاق النار في غزة، وزعنا طرودًا غذائية على نحو مليون شخص في مختلف مناطق القطاع"، مؤكدة أهمية فتح مزيد من المعابر وتسهيل الوصول الإنساني لضمان استمرار توزيع المساعدات على نحو أوسع داخل القطاع.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب يزعم بأنه نجح في إنهاء ثمانية نزاعات ويعد بإنهاء صراع آخر

مصادر أمنية: تركيا وحماس تناقشان المراحل التالية من خطة غزة

عربي ودولي مصادر أمنية: تركيا وحماس تناقشان المراحل التالية من خطة غزة

ب

أخبار محلية 80 مليونا لدعم أسطوانة الغاز و170 للخبز والأعلاف العام المقبل

الحكومة ترسل مشروع موازنة 2026 إلى مجلس الأمة تمهيدًا لإقراره

أخبار محلية الحكومة ترسل مشروع موازنة 2026 إلى مجلس الأمة تمهيدًا لإقراره

تسوية 272 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية تسوية 272 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات

خ

أخبار محلية الأشغال تُنهي مشروع مهارب النجاة على طريق العدسية – البحر الميت

ل

اقتصاد محلي وفد من غرفة تبوك يزور مرافق اقتصادية في العقبة

ب

فلسطين برنامج الأغذية العالمي يدعو لفتح جميع المعابر إلى غزة



 
 





الأكثر مشاهدة