برنامج الأغذية العالمي يدعو لفتح جميع المعابر إلى غزة

وبحسب ما نقلت وكالة "يورونيوز"، قالت المتحدثة باسم البرنامج، عبير عطيفة، إنّه "بعد ثلاثة أسابيع ونصف على وقف إطلاق النار في غزة، وزعنا طرودًا غذائية على نحو مليون شخص في مختلف مناطق القطاع"، مؤكدة أهمية فتح مزيد من المعابر وتسهيل الوصول الإنساني لضمان استمرار توزيع المساعدات على نحو أوسع داخل القطاع.
