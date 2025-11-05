مدير عام الخدمات الطبية الملكية يلتقي عدد من الملحقين العسكريين

وقال العميد الطبيب الحموري: "إن الخدمات الطبية الملكية أولت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في السياحة العلاجية، انطلاقاً من الرؤية الملكية السامية، من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة، واستقطاب الخبرات العالمية، وتوفير بيئة علاجية آمنة ومتطورة تُترجم سمعة الأردن الطبية المرموقة في المنطقة والعالم.
وأكد أن الخدمات الطبية الملكية تعمل على توسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لتبادل الخبرات في مجالات الطب العسكري، والطب المتخصص، والتكنولوجيا الطبية الحديثة، بما يسهم في رفع جاهزية الأنظمة الصحية والعسكرية، وتعزيز القدرات المشتركة على مواجهة التحديات الصحية العالمية.
وأشار مدير عام الخدمات الطبية الملكية إلى أن عقد مثل هذه الاجتماعات يأتي تأكيداً على عمق الروابط بين مؤسساتنا العسكرية والطبية، وفرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الطب العسكري والتعاون الصحي الإقليمي، لما فيه خير أوطاننا وشعوبنا.
بدوره، بين مدير المكتب الدولي العقيد الطبيب أيمن القعقاع أنه جرى تأسيس المكتب الدولي ليكون البوابة التي يستقبل من خلالها المرضى القادمون من مختلف دول العالم لتلقي الرعاية ضمن منظومة الخدمات الطبية الملكية، وتتمثل رسالته في ضمان رحلة علاجية ميسّرة وفعّالة وكريمة، منذ اللحظة الأولى للاستفسار وحتى التعافي التام.
كما تضمن اللقاء الذي حضره عدد من ضباط مديرية الخدمات الطبية الملكية، استعراض إنجازات الخدمات الطبية الملكية وجهود المستشفيات الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإيجاز عن السياحة العلاجية داخل المملكة.
