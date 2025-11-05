آيباد بدل الكتب المدرسية لطلاب المدارس في الاردن .. مصدر يوضح !

الوكيل الإخباري- اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم لموقع الوكيل الاخباري ما جاء على لسان مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، المهندس منيب طاشمان، بأن طلبة المدارس قد يحملون "لاب توب" او "ايباد" بدلا من الكتب مسقبلاً .

وفي وقت سابق قال مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، المهندس منيب طاشمان، إن وزارة التربية والتعليم تهتم بالتحول الرقمي ليواكب الطلبة والمعلمون آخر التطورات التكنولوجية، فالتطور لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة.

وأشار طاشمان خلال منتدى التواصل الحكومي ،امس الثلاثاء، إلى أن الوزارة بدأت برقمنة المواد الدراسية وبيانات الطلبة والمعلمين والمعلمات والإداريين، وكل ما يهم الوزارة، بطريقة آمنة لا يمكن اختراقها، من خلال قسم الأمن السيبراني التابع للوزارة، وبالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني.



وبين طاشمان أن الوزارة بدأت بإنشاء موقع إلكتروني مرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى مساعدة الهيئات التعليمية في إعداد الخطط الدراسية التي تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، ومساعدة الطلبة على الدراسة ومتابعة أحدث المستجدات في هذا المجال.