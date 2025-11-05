آيباد بدل الكتب المدرسية لطلاب المدارس في الاردن .. مصدر يوضح !

وفي وقت سابق قال مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، المهندس منيب طاشمان، إن وزارة التربية والتعليم تهتم بالتحول الرقمي ليواكب الطلبة والمعلمون آخر التطورات التكنولوجية، فالتطور لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة.
وبين طاشمان أن الوزارة بدأت بإنشاء موقع إلكتروني مرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى مساعدة الهيئات التعليمية في إعداد الخطط الدراسية التي تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، ومساعدة الطلبة على الدراسة ومتابعة أحدث المستجدات في هذا المجال.
وأوضح أن طلبة المدارس قد يحملون "لاب توب" او "ايباد" بدلا من الكتب المدرسية في السنوات المقبلة.
