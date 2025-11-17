البث المباشر لـ برنامج الوكيل

-
أخبار متعلقة
-
فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
الأردن يستضيف المؤتمر العام للجمعية البرلمانية الدولية للأرثوذكسية
-
الأمير الحسن بن طلال يلتقي برلمانيين وممثلين عن مؤتمر الجمعية البرلمانية الدولية للأرثوذكسية
-
الشرباتي يحقق "برونزية" التايكواندو بدورة التضامن الإسلامي
-
وزيرة التنمية: التعايش الديني قيمة نبيلة تُشكل أساسا متينا لاستقرار المجتمع
-
سلمى عليان تمثل الأردن في التجمع الذهبي الدولي للشباب 2025 في نيجيريا
-
طبيب أردني يحذر من إجراء طبي للأطفال مع دخول الشتاء
-
ورشة "إدارة المشاعر" لعمّال الوطن من ذوي الإعاقات في أمانة عمّان