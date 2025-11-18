الثلاثاء 2025-11-18 07:58 ص
 

ترامب يرحب بتصويت الأمم المتحدة على قرار يؤيد خطته للسلام في غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 18-11-2025 07:21 ص
الوكيل الإخباري-   أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصويت مجلس الأمن الدولي، ليل الاثنين – الثلاثاء، لصالح خطته للسلام في غزة، قائلا إنها ستؤدي إلى "مزيد من السلام في كل أنحاء العالم".اضافة اعلان


وكتب ترامب على منصته "تروث سوشل" أن التصويت هو بمثابة "اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأرأسه".

وأضاف "سيُعد هذا القرار واحدا من أكبر (القرارات التي) تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم".

وكان مجلس الأمن الدولي صوّت لصالح قرار أميركي يدعم خطة ترامب للسلام في غزة التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.
 
 
