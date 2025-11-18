اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري- أعلنت الجامعة الأردنية عن حاجتها لإيفاد عدد من المتفوقين من حملة درجة البكالوريوس للدراسة خارج الأردن، بهدف الحصول على درجة الماجستير و/أو الدكتوراه أو ما يعادلهما، وذلك لكلٍّ من كليتي الطب وطب الأسنان.



ودعت الجامعة الراغبين بالاطلاع على التفاصيل والشروط العامة والخاصة إلى مراجعة موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن المعلومات الكاملة متاحة عبر الرابط: www.ju.edu.jo

