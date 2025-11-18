الثلاثاء 2025-11-18 07:57 ص
 

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

الجامعة الأردنية
الجامعة الأردنية
 
الثلاثاء، 18-11-2025 06:31 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الجامعة الأردنية عن حاجتها لإيفاد عدد من المتفوقين من حملة درجة البكالوريوس للدراسة خارج الأردن، بهدف الحصول على درجة الماجستير و/أو الدكتوراه أو ما يعادلهما، وذلك لكلٍّ من كليتي الطب وطب الأسنان.

ودعت الجامعة الراغبين بالاطلاع على التفاصيل والشروط العامة والخاصة إلى مراجعة موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن المعلومات الكاملة متاحة عبر الرابط: www.ju.edu.jo

اضافة اعلان

 


Image1_112025186318878351561.jpg 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الصين بنت جيشها بأموال الولايات المتحدة

شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

فلسطين حماس تنتقد تبني مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

فلسطين ترامب يرحب بتصويت الأمم المتحدة على قرار يؤيد خطته للسلام في غزة

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

الطقس زخات مطرية على هذه المناطق الثلاثاء - تفاصيل

الجامعة الأردنية

أخبار محلية اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

قتيلان بانزلاق تربة في شمال إيطاليا

عربي ودولي قتيلان بانزلاق تربة في شمال إيطاليا

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9:30 صباحا والى 4:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة