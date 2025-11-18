الجمارك توضّح تفاصيل فرض ضريبة مبيعات 16% على الطرود البريدية الأقل من 200 دينار

الوكيل الإخباري- أكّد مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، ان قرار مجلس الوزراء بفرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على البضائع المشتراة عبر التجارة الإلكترونية التي تقل قيمتها عن 200 دينار والتي غالبا ما تكون مخصّصة للاستخدام الشخصي.



وبيّن العكاليك لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن هذه الطرود أُعفيت بموجب القرار من الرسم الجمركي الذي كانت نسبته سابقاً 10%، لتصبح خاضعة لضريبة المبيعات 16% مع رسوم جمركية بقيمة صفر.



وأوضح أنه في السابق كان على الطرد الذي قيمته 200 دينار دفع نحو 20 ديناراً، بينما أصبحت الضريبة المستوفاة الآن تقارب 32 ديناراً.



وأضاف أن معظم الطرود المستوردة عبر الشراء الإلكتروني تقع قيمتها تحت 100 دينار.



وأكد العكاليك أن الجمارك تتعامل مع البوالص مباشرة ويتم استيفاء الضريبة وفق الأصول، مشيراً إلى أن الدائرة تتجه إلى خدمة الدفع الإلكتروني لتسهيل الإجراءات.



وشدّد على أن الحديث يتعلق بـ قيمة الرسم المطلوب فقط، أما سرعة الإنجاز والإجراءات فهي كما كانت دون أي تغيير.

