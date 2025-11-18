الثلاثاء 2025-11-18 10:00 ص
 

انطلاق مؤتمر ومعرض التقدّم والابتكار والتكنولوجيا في الأمن السيبراني الثلاثاء

تعيين أعضاء جدد في المجلس الوطني للأمن السيبراني - أسماء
المركز الوطني للأمن السيبراني
 
الثلاثاء، 18-11-2025 08:45 ص

الوكيل الإخباري-   تنطلق الثلاثاء، فعالية مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا في الأمن السيبراني (C8 2025)، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت، بمشاركة واسعة من قادة الفكر والخبراء والمتخصصين في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المستقبل، تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.

اضافة اعلان


وتعدّ الفعالية، التي تعقد من 18 وحتى 20 تشرين الثاني 2025، منصة إقليمية متخصصة في الأمن السيبراني، تهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن في مجال الأمن السيبراني انسجامًا مع التقدم التكنولوجي المتسارع في تقنيات المستقبل.


وتجمع الفعالية نخبة من صنّاع القرار والخبراء من مختلف القطاعات التقنية لبحث أبرز التوجهات العالمية، واستعراض حلول مبتكرة في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الرقمية المتطورة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

صورة من مقطع الفيديو

خاص بالوكيل حاج ظهر بفيديو سرقة تخطّى مليوني مشاهدة يروي التفاصيل لـ "الوكيل" - فيديو

علما الصين واليابان

عربي ودولي اليابان تدعو مواطنيها في الصين إلى الحذر مع تفاقم الأزمة الدبلوماسية

الجمعية العامة - الأمم المتحدة

عربي ودولي انتخاب وتعيين أعضاء لجان أممية

صورة من مقطع الفيديو

خاص بالوكيل القاء القبض على حدث ظهر بفيديو سرقة تنكة زيت من حاج اردني - فيديو

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 18-11-2025

تعبيرية

خاص بالوكيل الجمارك توضّح تفاصيل فرض ضريبة مبيعات 16% على الطرود البريدية الأقل من 200 دينار

تعيين أعضاء جدد في المجلس الوطني للأمن السيبراني - أسماء

أخبار محلية انطلاق مؤتمر ومعرض التقدّم والابتكار والتكنولوجيا في الأمن السيبراني الثلاثاء

الأمير محمد بن سلمان

عربي ودولي ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى أميركا



 
 





الأكثر مشاهدة