انطلاق مؤتمر ومعرض التقدّم والابتكار والتكنولوجيا في الأمن السيبراني الثلاثاء

الوكيل الإخباري- تنطلق الثلاثاء، فعالية مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا في الأمن السيبراني (C8 2025)، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات – البحر الميت، بمشاركة واسعة من قادة الفكر والخبراء والمتخصصين في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المستقبل، تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.

وتعدّ الفعالية، التي تعقد من 18 وحتى 20 تشرين الثاني 2025، منصة إقليمية متخصصة في الأمن السيبراني، تهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن في مجال الأمن السيبراني انسجامًا مع التقدم التكنولوجي المتسارع في تقنيات المستقبل.