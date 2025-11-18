حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب موسى يغمور

الوكيل الإخباري- خَيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة الشاب موسى عيسى موسى يغمور في العاصمة عمّان.
ووفق مقربين لـ"الوكيل الإخباري"، فإن الشاب يغمور، والبالغ من العمر 27 عاماً، توفي إثر نوبة قلبية حادة.
وأشاروا إلى أنه سيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر من مسجد المقبرة الإسلامية في سحاب، إلى مقبرة العائلة القديمة في المنطقة.
رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان.
