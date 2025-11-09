التربية تنعى المعلمة نسيبة الصرايرة

الوكيل الإخباري- نعت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي، ممثلة بمديرها الدكتور علي الفقرا، والأسرة التربوية في اللواء، المعلمة الفاضلة نسيبة جعفر الصرايرة، في مدرسة أم حماط الأساسية المختلطة.

سألين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.