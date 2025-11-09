الأحد 2025-11-09 07:46 ص
 

التربية تنعى المعلمة نسيبة الصرايرة

الأحد، 09-11-2025 06:58 ص

الوكيل الإخباري-   نعت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي، ممثلة بمديرها الدكتور علي الفقرا، والأسرة التربوية في اللواء، المعلمة الفاضلة نسيبة جعفر الصرايرة، في مدرسة أم حماط الأساسية المختلطة.

سألين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.


إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 
