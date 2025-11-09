شركة نهج المنار وكلاء GWM في الأردن تتحمل اول 7 اقساط على فئات محددة من سياراتها

الأحد 2025-11-09 04:37 م
 

نهج المنار تطلق حملة “7×7” بالتعاون مع بنك الأردن
الأحد، 09-11-2025 03:35 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة نهج المنار، الوكيل الحصري لسيارات GWM في الأردن، عن إطلاق حملتها التمويلية الجديدة تحت عنوان “7×7”، وذلك بالتعاون مع بنك الأردن، في خطوة تهدف إلى توفير حلول تمويلية مرنة ومريحة لعملاء العلامة.

وتمنح الحملة الجديدة العملاء فرصة استلام سياراتهم فورًا، على أن يبدأوا بسداد الأقساط بعد سبعة أشهر من تاريخ الشراء، مع فترة تمويل تمتد حتى سبع سنوات، ما يجعلها واحدة من أكثر العروض التمويلية جاذبية في السوق المحلي.

وتتحمل وكالة GWM ضمن الحملة الأقساط السبعة الأولى عن العملاء على فئات محددة من سيارات HAVAL، في مبادرة تهدف إلى تعزيز راحة العملاء وتقديم قيمة إضافية عند اقتناء سيارات العلامة.

وتشمل الحملة مجموعة من طرازات GWM المميزة، وهي:
HAVAL Jolion، HAVAL GT، HAVAL H7 .

كما تشمل بعض من فئات وPOER Pickup.

ويتوفر العرض حصريًا في معرض GWM الرئيسي في عمّان – شارع مكة بالقرب من دوار الكيلو، حيث يمكن للراغبين زيارة المعرض وتقديم طلب الشراء مباشرة والاستفادة من مزايا الحملة بالتعاون مع بنك الأردن.

 

يشار ان شركة نهج المنار تمنح كفالة مليون كيلو متر او عشر سنوات كفالة مصنعية على سيارتها . 

ولمزيد من المعلومات، يمكن للعملاء زيارة معرض GWM أو متابعة الصفحات الرسمية للشركة على منصات التواصل الاجتماعي.

 
 
