شركة نهج المنار وكلاء GWM في الأردن تتحمل اول 7 اقساط على فئات محددة من سياراتها

وتمنح الحملة الجديدة العملاء فرصة استلام سياراتهم فورًا، على أن يبدأوا بسداد الأقساط بعد سبعة أشهر من تاريخ الشراء، مع فترة تمويل تمتد حتى سبع سنوات، ما يجعلها واحدة من أكثر العروض التمويلية جاذبية في السوق المحلي.
وتتحمل وكالة GWM ضمن الحملة الأقساط السبعة الأولى عن العملاء على فئات محددة من سيارات HAVAL، في مبادرة تهدف إلى تعزيز راحة العملاء وتقديم قيمة إضافية عند اقتناء سيارات العلامة.
وتشمل الحملة مجموعة من طرازات GWM المميزة، وهي:
HAVAL Jolion، HAVAL GT، HAVAL H7 .
ويتوفر العرض حصريًا في معرض GWM الرئيسي في عمّان – شارع مكة بالقرب من دوار الكيلو، حيث يمكن للراغبين زيارة المعرض وتقديم طلب الشراء مباشرة والاستفادة من مزايا الحملة بالتعاون مع بنك الأردن.
ولمزيد من المعلومات، يمكن للعملاء زيارة معرض GWM أو متابعة الصفحات الرسمية للشركة على منصات التواصل الاجتماعي.
