مؤسسة الحسين للسرطان تجدّد شراكتها مع شركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز-الأردن

الوكيل الإخباري- جدّدت مؤسسة الحسين للسرطان شراكتها مع شركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز-الأردن، بهدف دعم علاج مرضى السرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان.

وقّع الاتفاقيّة كلّ من مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش، والمدير المنتدب للشركه السيد عماد السكاكيني بحضور رئيس هيئة المديرين لشركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز- الأردن، السيد ردين قعوار، حيث نصّت على إضافة دينار واحد كتبرع على كلّ فاتورة لعملاء الشركة، حيث توجّه هذه التبرعات لدعم علاج مرضى السرطان غير المقتدرين.



حول ذلك، قالت السيدة نسرين قطامش: "إن استمرار هذا الدعم على مدار سنوات هو دليل على التزام الشركة الإنساني والأخلاقي، والذي يساهم بشكل مباشر في تمكين المرضى غير القادرين من الحصول على أفضل سُبل العلاج في مركز الحسين للسرطان. ونحن في المؤسسة نثمّن هذا التعاون البنّاء ونتطلع إلى استمراره وتوسيع أثره في المستقبل.