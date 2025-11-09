الأحد 2025-11-09 04:37 م
 

مؤسسة الحسين للسرطان تجدّد شراكتها مع شركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز-الأردن

الأحد، 09-11-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري-   جدّدت مؤسسة الحسين للسرطان شراكتها مع شركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز-الأردن، بهدف دعم علاج مرضى السرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان.

وقّع الاتفاقيّة كلّ من مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش، والمدير المنتدب للشركه السيد عماد السكاكيني بحضور رئيس هيئة المديرين لشركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز- الأردن، السيد ردين قعوار، حيث نصّت على إضافة دينار واحد كتبرع على كلّ فاتورة لعملاء الشركة، حيث توجّه هذه التبرعات لدعم علاج مرضى السرطان غير المقتدرين.


حول ذلك، قالت السيدة نسرين قطامش: "إن استمرار هذا الدعم على مدار سنوات هو دليل على التزام الشركة الإنساني والأخلاقي، والذي يساهم بشكل مباشر في تمكين المرضى غير القادرين من الحصول على أفضل سُبل العلاج في مركز الحسين للسرطان. ونحن في المؤسسة نثمّن هذا التعاون البنّاء ونتطلع إلى استمراره وتوسيع أثره في المستقبل.


من جانبه، قال السيد عماد السكاكيني: "ايماننا بما يقدمه مركز الحسين من خدمات انسانيه انما هو انموذج يحتذى به عالميا وقد لمسنا جميعا ما قدمه مركز الحسين من رعايه ليس فقط للأردنيين بل لمرضى السرطان من مختلف الأجناس والأعراق وخصوصًا في هذا الأيام الأخيرة لحاملي رايه المستقبل من اطفال غزه. واجبنا جميعا مد يد العون لهذا الصرح الطبي العريق، مؤمنين ان كل دينار يتم التبرع به، يصنع فرقا ويساعد بتوفير العلاج لمريض نال فرصة التعافي على سرير الشفاء."

 
 
