نشاطات شبابية وتنموية في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري- شهدت محافظات المملكة، اليوم الأحد، مجموعة واسعة من الأنشطة الشبابية والتنموية الهادفة إلى دعم المجتمعات المحلية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.

ففي محافظة إربد، تفقد مدير التربية والتعليم للواء قصبة إربد الدكتور رعد الخصاونة، يرافقه رئيس قسم الرقابة الداخلية خالد الطوالبة ورئيس قسم شؤون الموظفين صهيب البلص، مدارس أم كلثوم بنت الرسول الثانوية المختلطة، وحي الصالح الأساسية للبنين، وحي الصالح الأساسية للبنات، حيث التقى الخصاونة بمديراتها وعدد من الهيئتين الإدارية والتدريسية، واطلع على سير العملية التعليمية والتربوية.



وأكد الخصاونة أهمية متابعة انتظام الطلبة والهيئات التدريسية، وتطبيق أسس النجاح والإكمال، وتنفيذ برامج التدخلات العلاجية وتوزيع الأوراق الداعمة.، مشددا على ضرورة تفعيل مبادرتي "لمدرستي أنتمي" و"بيئتي الأجمل" لتعزيز قيم الانتماء والمحافظة على البيئة المدرسية.



وكرمت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد نسرين البكار، طلبة ومعلمين من مدرسة زهاء الدين الحمود الثانوية للبنين، لفوزهم بعدة مسابقات تربوية على مستوى المملكة والمديرية.



وفاز الطالب أصيل مساعدة بالمركز الأول على مستوى المملكة بمسابقة "أنا موهوب"، والتي تعنى باكتشاف وتنمية المواهب في الفنون والآداب والتطبيقات العلمية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تكريم المعلم حمزة الزبيدي الذي اشرف على تدريب الطالب ومتابعته.



كما كرمت الطالب عمرو عبداللطيف، الفائز بالمركز الأول على مستوى المديرية بمسابقة الإبداع باللغة الانجليزية(المقالة)، إضافة لتكريم المعلم خالد كنعان المشرف على الطالب.



ومن جهة أخرى، أكد مدير الشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور خالد بني عامر، أهمية متابعة تنفيذ برنامج التدخلات العلاجية مبادرة "لمدرستي أنتمي" لتوفير بيئة تعليمية محفزة تضمن استمرار المسيرة التعليمية بكفاءة وانضباط.



واطلع على سير العملية التعليمية وانتظام دوام الطلبة وواقع البيئة المدرسية والاستعدادات لفصل الشتاء وجاهزية المرافق والمختبرات في مدرستي دير السعنة الثانوية للبنين ودير السعنة الشاملة للبنات بلواء الطيبة.



وانطلقت في شركة كهرباء إربد فعاليات بطولة خماسي كرة القدم لموظفي الشركة، بمشاركة عدد من الفرق التي تمثل مختلف إدارات الشركة.



وأُقيمت المباراة الافتتاحية على ملاعب جامعة اليرموك، بين فريق المالية والإدارية المدمج وفريق القانونية والمخاطر والتدقيق الداخلي المدمج، إيذاناً بانطلاق البطولة التي تستمر على مدار أربعة أيام وسط أجواء من الحماس والتنافس الرياضي.



وأكد مدير عام الشركة المهندس بشار التميمي، أهمية هذه المبادرات في بناء بيئة عمل إيجابية، وتحفيز الكوادر على العطاء، مشيدًا بالتنظيم والإقبال الكبير من الموظفين على المشاركة.



ونفذت مديرية أوقاف إربد الثانية مبادرة "مدارسنا كمساجدنا"، حيث استهدفت المبادرة، المدرسة الأسلامية الحديثة- قسم الاناث، لتعزيز القيم الإيمانية والتربوية لدى طلبة المدارس.



و قال مدير أوقاف اربد الثانية فراس ابو خيط لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، إن المبادرة جاءت تحت عنوان "الحياء عنوان ثقة الأنثى بنفسها"" و حاضر فيها الواعظان، فؤاد العودات و بكر الزقيبي حيث تناولا فيها، شخصية الفتاة المسلمة.



و أكد ابو خيط أهمية هذه المبادرات في ترسيخ السلوك القيمي الإيجابي وربط الطلبة بالمنهج الإيماني الوسطي و أهمية تنمية الثقة بالنفس لدى الطالبات وربطها بالإيمان والسلوك الإيجابي في الحياة الدراسية واليومية.



ونظم مركز شابات جديتا ورشة توعوية حول "قراءة العلامات الحيوية للجسم"، بمشاركة (20) يافعة من الفئة العمرية 12–14 عاماً.



وقدمت الممرضة رحمة كساسبة شرحاً عملياً حول كيفية قراءة العلامات الحيوية في المنزل، والتعرف على القيم الطبيعية لكل من ضغط الدم، ونسبة السكر، والنبض، ودرجة الحرارة، والتنفس، إضافة إلى بيان الحالات التي تستدعي القلق وتلك التي لا تشكل خطراً على الصحة.



وتناولت طرق الوقاية والتخفيف من الأعراض المفاجئة قبل تفاقمها، مشددة على أهمية المتابعة الدورية للعلامات الحيوية للكشف مبكرا عن أي اضطرابات صحية.



وعقد في مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، اجتماعا ضمّ مديري ومديرات المدارس المهنية وضباط الجودة، برئاسة مديرة التربية الدكتورة بسمة فريحات.



وأكدت فريحات، أهمية المرحلة الحالية التي تتطلب تعزيز دور ضباط الجودة في المدارس بوصفهم شركاء أساسيين في تحسين الأداء ومتابعة تنفيذ الخطط الإجرائية وتوثيق الإنجازات، مشيرة الى أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة ورفع التقارير الدورية التي تضمن التحسين المستمر في الأداء المدرسي.



وتناول الاجتماع عددا من المحاور، أبرزها رفع مستوى الوعي لدى طلبة الصف التاسع بأهمية المسار المهني والتقني، وتعزيز دور المرشدين والمعلمين في توجيه الطلبة بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم.



وأختتمت في معهد تدريب مهني المشارع بلواء الأغوار الشمالية، دورة التمديدات الكهربائية وكاميرات المراقبة، بمشاركة موظفين من سلطة وادي الأردن.



وهدفت الدورة التي قدمها المهندس سامي أبو عيد، إلى تطوير مهارات المشاركين ورفع كفاءتهم الفنية في مجال التمديدات الكهربائية وأنظمة المراقبة الحديثة.



وأكد مدير المعهد خالد المراشدة، أهمية التشاركية بين المؤسسات واستمرارية عقد مثل هذه البرامج التدريبية التي تسهم في تعزيز قدرات الكوادر الفنية لخدمة مؤسساتهم بكفاءة عالية.



وتفقد مدير التربية والتعليم للواء الرمثا الدكتور فيصل الحوامدة، مدارس اليرموك، آمنة بنت وهب، وحفصة الأساسية للبنات للوقوف على العملية التعليمية.



وبين الحوامدة أهمية متابعة الاستراتيجية الوطنية للتغذية الوطنية والتي كانت الوزارة قد أطلقتها بهدف تحسين الوضع الصحي والغذائي لدى الطلبة، خاصة في المناطق الأقل حظا، معتبرا أن الاستراتيجية من شأنها تعزيز جوانب النقص المحتملة لدى بعض الطلبة.



واشتملت الزيارة على تفقد الغرف الصفية وحضور مواقف تعليمية مع الطلبة وتقديم التوجيه والإرشاد لهم وحثهم على المشاركة بمبادرة (لمدرستي أنتمي) معتبرا أن المبادرة هي أساس كل الأنشطة المنهجية و اللامنهجية التي ينفذها الطلبة، وتنعكس إيجابا على تفاعلهم داخل المدرسة وتحسين البيئة المدرسية بشكل عام.



وتفقد مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور زياد الجراح سير العملية التعليمية في مدرسة حطين الثانوية للبنين، حيث تابع فعاليات الطابور الصباحي، واطلع على مجريات العملية التعليمية وبرنامج التعليم المهني والتقني (BTEC)، إلى جانب الأنشطة والفعاليات المنفذة ضمن مبادرة "لمدرستي أنتمي".



وأكد الدكتور الجراح أهمية الالتزام بالدوام المدرسي لما له من أثر إيجابي في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي والمهني، مشيداً بجهود الكوادر الإدارية والتعليمية في تفعيل المبادرات التربوية التي تعزز قيم الانتماء والمسؤولية لدى الطلبة.



وفي سياق متصل، نفذ الدكتور الجراح ورئيس لجنة بلدية الوسطية المهندس فتحي خصاونة جولة ميدانية إلى الموقع المخصص لإنشاء المدرسة المهنية الجديدة، وذلك ضمن المشاريع التطويرية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم لتوسيع نطاق التعليم المهني في لواءي الطيبة والوسطية، حيث تم خلال الجولة متابعة أعمال المسح وترسيم الحدود بحضور قسم الأبنية في المديرية وعدد من كوادر وزارة الأشغال وبلدية الوسطية.



وعقدت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة في مسرح مدرسة دير أبي سعيد الثانوية الشاملة للبنات، اجتماعاً لمنسقي مبادرة تحدي القراءة العربي في موسمها العاشر.



وتناول الاجتماع محاور متعددة حول آلية التسجيل والمشاركة في المسابقة، ومراحل التحكيم، ودور المنسقين والمشرفين في متابعة الطلبة، إضافة إلى استعراض أبرز الجوانب الأدبية والتقنية المتعلقة بعدد الكتب، وشروط اختيارها، وآلية تلخيصها ضمن جوازات التحدي.



وفي عجلون، نظمت مديرية شباب عجلون بالتعاون مع مديرية دفاع مدني عجلون تدريباً بعنوان "تدريب فرق تطوعية ومساندة في حالات الكوارث الطبيعية"، بحضور مدير شباب عجلون الدكتور محمد جرادات ورئيس قسم الشؤون الشبابية مصطفى القضاة، وبمشاركة 25 شاباً وشابة من منتسبي المراكز الشبابية في المحافظة.



وأكد جرادات أهمية التدريب في تعزيز جاهزية المشاركين وتمكينهم من توقع المخاطر المحتملة والاستعداد للتعامل معها، من خلال التركيز على الأدوات والاستراتيجيات اللازمة للاستجابة للأزمات والتعافي منها.



وقدم الوكيل محمد المصري من مديرية دفاع مدني عجلون التدريب الذي شمل الإخلاء الآمن والإسعاف الأولي وإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية وكيفية التعامل مع الحرائق والإسعاف المنزلي، إلى جانب تطبيقات عملية حول نقل المصابين وطرق التدخل الأولي في الحالات الطارئة.



وفي محافظة الطفلية، نفذت إدارة عقد مياه الطفيلة، بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والبيئة، يومًا تثقيفيًا في مدرسة الطفيلة الأساسية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على هذا المورد الحيوي بين طلبة المدارس.



وتضمن اليوم التثقيفي الذي أطلقه النادي البيئي في المدرسة، ضمن فعاليات الأسبوع البيئي تحت شعار "كن جزءا من الحل احمي بيئتك"، محاضرات وأنشطة توعوية تناولت أساليب ترشيد استهلاك المياه في المنازل والمدارس، وطرق الحد من الفاقد المائي، إضافة إلى عرض تجارب تطبيقية قدمها الطلبة حول الاستخدام الأمثل للمياه قدمها فريق من إدارة عقد مياه الطفيلة.



وفي محافظة، معان تفقد مدير التربية والتعليم لمنطقة معان الدكتور عدنان الحباشنة، سير العملية التعليمية والتدريسية، والاطلاع على احتياجات المدارس ومرافقها، والاطمئنان على واقع التعليم والانضباط، إلى جانب تعزيز التواصل بين المديرية والمدارس والمعلمين والطلبة، ومتابعة مستوى الأداء التربوي داخل الغرف الصفية، بما يسهم في رفع جودة التعليم وتحقيق أهداف وزارة التربية والتعليم في بناء جيل واعٍ ومنتمي لوطنه.



واطلع الدكتور الحباشنة خلال جولته على عدد من السجلات المدرسية الخاصة، ومنها سجلات الغياب والحضور ودفاتر مربي الصفوف، مؤكداً أهمية تهيئة بيئة صفية جاذبة ومحفزة على التعلم، تعزز من مشاركة الطلبة الفاعلة وتدفعهم نحو التميز والإبداع.



كما استمع إلى شرح من المعلمين حول مستويات الطلبة الأكاديمية، ولا سيما في ظل انطلاق فترة الامتحانات التقويمية الثانية، مشيداً بما لمسه من انضباط الطلبة وتفاعلهم الإيجابي داخل الغرف الصفية.