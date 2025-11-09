الأحد 2025-11-09 11:22 م
 

إمعان إسرائيلي في قتل الغزيين بسلاح الدواء
الأحد، 09-11-2025 09:57 م
الوكيل الإخباري-   يقدر مسؤول في وزارة الصحة بقطاع غزة أن ما بين 12 و15 جريحا ومريضا يفقدون حياتهم يوميا جراء نقص الأدوية وهم على قوائم انتظار فرصة السفر للخارج بغية العلاج غير المتوفر في مستشفيات القطاع المنهارة، في وقت يواصل فيه الاحتلال خرق الاتفاق باستمرار احتلاله معبر رفح البري، وهو المنفذ الوحيد لزهاء 2.2 مليون نسمة للعالم الخارجي عبر مصر.اضافة اعلان


وتقول وزارة الصحة والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال يخرق على نحو ممنهج اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث لم يطرأ أي تغيير على الواقع الدوائي والصحي المتدهور والكارثي في القطاع.
 
 
