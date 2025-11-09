الأحد 2025-11-09 09:15 م
 

فيديو مؤلم للغاية .. مناشدة عاجلة لإنقاذ طفل من عجلون مصاب بسرطان الدماغ

الأحد، 09-11-2025 09:08 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت عائلة الطفل يوسف جلال محمد المومني، البالغ من العمر سبع سنوات، من محافظة عجلون، مناشدة عاجلة إلى وزير الصحة وكافة الجهات الإنسانية لإنقاذ حياة الطفل الذي يعاني من سرطان الدماغ ويحتاج إلى علاج مكثف وفوري بعد خضوعه لعملية جراحية في الرأس.اضافة اعلان


وقالت العائلة لـ"الوكيل الإخباري" إن التكاليف الباهظة للعلاج تفوق قدرتهم المادية، وإن يوسف يحتاج إلى متابعة مستمرة وعلاج طويل لضمان فرصته في التعافي، مطالبة بمنحه إعفاءً من التكاليف الطبية في المستشفيات الحكومية أو أي دعم عاجل لإنقاذ حياته.

وناشدت العائلة أصحاب القلوب الرحيمة والمؤسسات الإنسانية بالتدخل فوراً، مؤكدة أن أي مساعدة، سواء كانت دعاء صادق، دعم مالي، أو حتى مشاركة للنداء، يمكن أن تكون سبباً في إنقاذ حياة الطفل.

وتدعو العائلة كل من يرغب في تقديم العلاج أو الاستفسار للتواصل على الرقم: ٠٧٨٢١٨٣٣٢٤، أو عبر الرسائل الخاصة، مؤكدة أن الوقت عامل حاسم في إنقاذ حياة يوسف.
 
 
