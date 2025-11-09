فيديو مؤلم للغاية .. مناشدة عاجلة لإنقاذ طفل من عجلون مصاب بسرطان الدماغ

وقالت العائلة لـ"الوكيل الإخباري" إن التكاليف الباهظة للعلاج تفوق قدرتهم المادية، وإن يوسف يحتاج إلى متابعة مستمرة وعلاج طويل لضمان فرصته في التعافي، مطالبة بمنحه إعفاءً من التكاليف الطبية في المستشفيات الحكومية أو أي دعم عاجل لإنقاذ حياته.
وناشدت العائلة أصحاب القلوب الرحيمة والمؤسسات الإنسانية بالتدخل فوراً، مؤكدة أن أي مساعدة، سواء كانت دعاء صادق، دعم مالي، أو حتى مشاركة للنداء، يمكن أن تكون سبباً في إنقاذ حياة الطفل.
وتدعو العائلة كل من يرغب في تقديم العلاج أو الاستفسار للتواصل على الرقم: ٠٧٨٢١٨٣٣٢٤، أو عبر الرسائل الخاصة، مؤكدة أن الوقت عامل حاسم في إنقاذ حياة يوسف.
الطفل يوسف يبحث عن إعفاء لبدء رحلة العلاج من سرطان الدماغ#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/2JFmQo6vO7— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 9, 2025
