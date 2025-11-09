فيديو يُظهر وصول أسطوانات الغاز البلاستيكية إلى الأردن

في المقابل، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أكدت قبل أيام أن هذه الأسطوانات لم تحصل حتى الآن على أي ترخيص رسمي للاستيراد أو التعبئة داخل المملكة، مشددة على أن الترخيص لن يُمنح إلا بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية المعتمدة لضمان السلامة العامة.
من جهته، أوضح خبير الطاقة هاشم عقل في تصريح لموقع الوكيل الإخباري أن الأسطوانات "وصلت فعلاً منذ فترة"، لكنها بانتظار السماح بتداولها و بيعها محلياً.
وأضاف عقل أن إدخال هذا النوع من المنتجات إلى السوق يتبع إجراءات السلامة العامة والتخزين و الاختبارات الفنية.
أسطوانات الغاز البلاستيكية تصل إلى الأردن#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/AXqMBWcoiG— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 9, 2025
