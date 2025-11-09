الإثنين 2025-11-10 01:20 ص
 

فيديو يُظهر وصول أسطوانات الغاز البلاستيكية إلى الأردن

الأحد، 09-11-2025 11:25 م
الوكيل الإخباري-  تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شحنة من أسطوانات الغاز البلاستيكية وصلت إلى الأردن، تمهيداً لطرحها في السوق المحلي.اضافة اعلان


في المقابل، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أكدت قبل أيام أن هذه الأسطوانات لم تحصل حتى الآن على أي ترخيص رسمي للاستيراد أو التعبئة داخل المملكة، مشددة على أن الترخيص لن يُمنح إلا بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية المعتمدة لضمان السلامة العامة.

من جهته، أوضح خبير الطاقة هاشم عقل في تصريح لموقع الوكيل الإخباري أن الأسطوانات "وصلت فعلاً منذ فترة"، لكنها بانتظار السماح بتداولها و بيعها محلياً.

وأضاف عقل أن إدخال هذا النوع من المنتجات إلى السوق يتبع إجراءات السلامة العامة والتخزين و الاختبارات الفنية.
 
 
