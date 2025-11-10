الإثنين 2025-11-10 01:20 ص
 

عاجل تطورات قضية مقاتلي حركة حماس في رفح

الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا كبيرة على إسرائيل لحل مسألة مقاتلي حركة حماس في رفح، مشيرًا إلى أن هذه الضغوط قد تدفع تل أبيب إلى إبداء قدر من المرونة في هذا الملف الحساس.

وأضاف المسؤول أن الموقف الأميركي أصبح أكثر وضوحًا خلال الأيام الأخيرة، إذ عبّر مسؤولون في واشنطن عن رغبتهم في التوصل إلى تسوية تتيح إنهاء وجود مسلحي حماس في رفح بوسائل تفاوضية.


وأوضح أن الخطة الأميركية المطروحة تتضمن السماح لعناصر حماس بمغادرة المنطقة بعد تسليم جثة الجندي الإسرائيلي هادار غولدن، كخطوة رمزية نحو التهدئة.


وبحسب المسؤول، فإن المقترح الأميركي يهدف إلى تجربة صيغة يتم بموجبها نزع سلاح مقاتلي حماس والسماح لهم بالمغادرة، في إطار مساعٍ لتجنب عملية عسكرية واسعة النطاق في المدينة.

 
 
