عاجل تطورات قضية مقاتلي حركة حماس في رفح

وأضاف المسؤول أن الموقف الأميركي أصبح أكثر وضوحًا خلال الأيام الأخيرة، إذ عبّر مسؤولون في واشنطن عن رغبتهم في التوصل إلى تسوية تتيح إنهاء وجود مسلحي حماس في رفح بوسائل تفاوضية.
وأوضح أن الخطة الأميركية المطروحة تتضمن السماح لعناصر حماس بمغادرة المنطقة بعد تسليم جثة الجندي الإسرائيلي هادار غولدن، كخطوة رمزية نحو التهدئة.
وبحسب المسؤول، فإن المقترح الأميركي يهدف إلى تجربة صيغة يتم بموجبها نزع سلاح مقاتلي حماس والسماح لهم بالمغادرة، في إطار مساعٍ لتجنب عملية عسكرية واسعة النطاق في المدينة.
