العلوم التطبيقية تحصد الاعتماد العالمي الأقوى والأبرز في مجال الأعمال AACSB لتُثبت بالفعل لا بالقول أن التميز والريادة نهجٌ تُجسّده إنجازاتها

الأحد، 09-11-2025 01:38 م
الوكيل الإخباري-   في إنجاز أكاديمي نوعي يعكس مكانتها الريادية، حصلت كلية الأعمال في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة على الاعتماد الأمريكي المرموق (AACSB)، لتكون بذلك الثالثة على مستوى الأردن التي تنال هذا الاعتماد الدولي المتميز بعد جامعة الأميرة سمية والجامعة الأردنية، وضمن الـ 6% من الجامعات النخبوية على مستوى العالم التي تنال هذا الاعتماد.اضافة اعلان


ويُعد اعتماد AACSB International من أرفع معايير الجودة في مجال الأعمال على مستوى العالم، كما يعد اعترافًا دوليًا بتميز كلية الأعمال في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في معايير الجودة الأكاديمية، والبحث العلمي، والابتكار، والتأثير المجتمعي، ويعكس التزامها المستمر بتطوير برامج تعليمية معتمدة عالمياً، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا، بما يرسّخ مكانة الجامعة كرائدة في تعليم إدارة الأعمال ومصدراً للكفاءات المؤهلة لتشكيل مستقبل الاقتصاد والمجتمع.

ويتوج هذا الإنجاز جهود كادر كلية الأعمال من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبتها المبدعين، الذين أسهمت مساهماتهم المثمرة وعملهم الدؤوب في تحقيق هذا التميز العالمي، مؤكّدين معًا أن الريادة والابتكار والتفاني في العمل هي ما يميز جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ويجعلها نموذجًا يحتذى به على المستوى المحلي والدولي.
 
 
